Украйна атакува основната рафинерия на Санкт Петербург, „Роснефт" ограничи продажбите в цялата страна

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В понеделник сутринта украински дронове атакуваха рафинерията „Кириши" в Ленинградска област, основният доставчик на гориво за Санкт Петербург.

Три от четирите рафинерии, доставящи гориво за Москва, бяха атакувани през предходната седмица. Две от тях принадлежат на държавната „Роснефт". Общо четири от рафинериите ѝ бяха атакувани от 30 октомври насам.

В понеделник беше обявено, че „Роснефт" е наложила ограничения върху продажбите на гориво във всички региони на Русия.

В понеделник вечерта 113 дрона бяха свалени над Ленинградска област, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. Той добави, че „има случаи на удари на дронове в индустриалната зона на град Кириши", „шрапнели са ударили един апартамент" и „шрапнели са ударили покрива на сграда във Всеволожск".

NASA Firms, служба, която проследява пожари по целия свят, регистрира мащабен пожар в нефтената рафинерия „Кириши" на „Сургутнефтегаз". Геоанализ от Astra потвърждава, че съоръжението гори.

Това е поне четвъртият път от началото на годината и седмият път от войната насам, според анализ на Bumaga.

Нефтената рафинерия в Кириши е една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия. Номиналният ѝ капацитет е 20 милиона тона годишно. През 2024 г. тя е преработила 17,5 милиона тона петрол (6,6% от общия обем на рафиниране на петрол).

Рафинерията в Кириши е отговорна за приблизително половината от консумираното гориво в Санкт Петербург, според "Фонтанка".

Две от съоръженията на "Роснефт", атакувани по време на последната вълна от удари – в Рязан и Ярославъл, са сред рафинериите, които доставят бензин на столичния регион чрез тръбопровод за петролни продукти. Рафинерията на Лукойл в Кстово, Нижегородска област, която беше атакувана на 1 ноември, също участва в тази верига за доставки.

Първата, която беше засегната в последната вълна от удари, беше рафинерията "Новокуйбишевски" на "Роснефт" в района на Волга, която беше атакувана на 30 октомври. По-късно бяха атакувани рафинериите на ЕРоснефтЕ в Уфа ("Башнефт-Новоойл", 31 октомври) и Рязанската рафинерия (5 ноември), както и съвместното предприятие между "Роснефт" и "Газпром" нефт в Ярославъл ("Славнефт-ЯНОС", 3 ноември).

В неделя губернаторът на Карелия Артур Парфенчиков обяви, че "Роснефт" въвежда временни ограничения върху доставките на гориво, „за да осигури стабилна работа на горивната инфраструктура".

Според Парфенчиков максималният обем бензин, наличен на градските бензиностанции, ще бъде 30 литра, дизелово гориво – 50 литра, а по магистралите ограничението ще бъде 50 литра за бензин и до 200 литра за дизелово гориво. Парфенчиков обяви и пълна забрана за пълнене на туби с гориво.

В понеделник Министерството на икономическото развитие на Забайкалския край обяви, че „Роснефт" въвежда ограничения във всички региони на страната (30 литра в градовете, 50 литра по магистралите)."

Преди последната вълна от украински атаки срещу руски рафинерии Bloomberg, позовавайки се на източници, съобщи, че представители на "Роснефт" са изразили загриженост, че дори още няколко месеца война в Украйна биха могли да причинят дългосрочни щети на целия бизнес на компанията.