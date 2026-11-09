Турската опозиционна „Нова партия" преизбра Йозгюр Йозел за свой лидер на предварителен вътрешнопартиен вот в събота, в който участваха близо 640 000 партийни членове, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА. Вътрешнопартийните избори са част от подготовката на движението за неговия първи партиен конгрес, който е насрочен за 14-15 ноември.

Йозел, който до момента изпълняваше длъжността временен председател на „Нова партия", бе единственият кандидат на проведените избори, като според окончателните резултати той си осигурява 100 процента от гласовете на участвалите в тях 639 454 партийни членове (около 81 процента от членовете на „Нова партия").

Предварителните избори са част от по-широките усилия на „Нова партия" да „въведе пряка демокрация във вътрешния си процес на вземане на решения, позволявайки на членовете си, а не на партийни делегати, да избират ръководството ѝ". „Достигнахме до момент, в който районните ни председатели, окръжните председатели и дори председателят на партията вече се определят пряко от членовете", заяви Йозел след победата си на вътрешнопартийните избори.

„Нова партия" бе основана от бившия лидер на Народнорепубликанската партия (НРП) Йозгюр Йозел в края на юли, след като той и 90 депутати напуснаха НРП. До това решение се стигна след продължителна криза в редиците на НРП, предизвикана най-вече от съдебните преследвания на редица нейни членове, включително кметове и висши партийни кадри, по обвинения в корупция, започнали в края на 2024 г. До значително разделение в редиците на НРП се стигна в края на май, когато Апелативният съд в Анкара излезе с решение, с което отмени 38-ия редовен конгрес на партията от 2023 г., отстрани воденото от Йозгюр Йозел партийно ръководство и възстанови начело на партията стария ѝ лидер Кемал Кълъчдароглу и неговата администрация – действие, което на практика раздели формацията на две фракции и стана причина за създаването на новото движение.

На предстоящия първи партиен конгрес на „Нова партия" в края на седмицата се очаква членовете и делегатите на движението да определят неговите ръководни структури и управителни органи, отбелязва „Хюриет дейли нюз". С това партията окончателно ще завърши организационния си процес, който започна през юли.