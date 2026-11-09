Френска банда вербува уязвими тийнейджъри за изтезания, убийства и отвличания

Най-влиятелната престъпна банда в Марсилия е DZ Mafia. В нея се привличат уязвими млади хора. Обещават им лесни пари, но в крайна сметка ги затварят в свят на наркотрафик, бруталност и експлоатация.

Според местните власти броят на непълнолетните, въвлечени в трафик с наркотици, нараства. Бандата вербува тийнейджъри и за да извършват отвличания, изтезания и убийства.

Въпреки че току-що е купила хашиш от наркодилър, жена във Франция решава да се обади в полицията. Причината - заедно с незаконните наркотици младият дилър ѝ връчил бележка по време на кратката им среща в жилищен комплекс в Марсилия през 2022 г.

„Държат ни в плен и се нуждаем от помощ. На 15 години сме", пишело в нея.

Дилърът, който бил подсъдим по-рано тази година, е бил едно от двете момчета, държани в плен от банда, към която и двамата първоначално се обърнали в търсене на платена работа, макар и незаконна.

На едното момче било възложено да се занимава с парите, а другото работело по улиците около квартал „Фре-Валон". Скоро обаче шефовете им ги обвинили, че са виновни за „липси" в приходите. Последвали редовни побои, карали ги да танцуват голи пред камера като форма на изнудване. Едното момче било изнасилено.

Няколко часа след като жената получила бележката двамата тийнейджъри се опитали да избягат през прозорец на втория етаж, като при това се наранили. Единият успял да избяга, а другият бил заловен, пребит и намушкан, но оцелял.

Били извършени арести. На снимки в телефона на един от предполагаемите изтезатели на момчетата се виждат и други младежи в подобно състояние след изтезания. Оттогава шестима мъже са получили тежки присъди за това, което се е случило с двамата тийнейджъри.

Историята на момчетата показва влиянието, което наркокартелите упражняват върху някои части от втория по големина град във Франция.

Макар че съчетанието от средиземноморска култура, улично изкуство и хип-хоп сцена е превърнало Марсилия в популярна туристическа дестинация, извън центъра на града нещата стоят по съвсем друг начин.

След месеци на опити екип на Би Би Си успява да проникне в този опасен свят - съсредоточен в бедните квартали и високите жилищни блокове на пристанищния град, където полицията не влиза лесно.

Откриват среда, в която безмилостни банди примамват уязвими млади хора с обещания за лесни пари, но в крайна сметка ги затварят в свят на наркотрафик, бруталност и експлоатация. Престъпниците използват социалните мрежи, за да набират наемни убийци. От затвора член на банда, който е обвинен в участие в няколко убийства, обяснява как "хладнокръвието" му е помогнало да се издигне в йерархията.

Най-влиятелната банда в града - DZ Mafia, надделява в кървавата война за територия и сега е една от най-страховитите престъпни организации във Франция.

DZ е официалният интернет код на Алжир, където един от основателите на бандата - французинът с алжирски произход Мехди Лариби, беше задържан по-рано тази година по френска заповед за арест.

Престъпната организация придобива известност през 2023 г., когато става първата френска банда, която се възползва от своята лоша слава, като публикува видеоизявления през социалните медии, за да се промотира като марка, казва шефът на отдела за борба с трафика на наркотици в страната Димитри Зулас.

Най-скорошното ѝ изявление беше през юли, когато кметът на съседен град трябваше да бъде поставен под полицейска охрана, след като разузнавателна информация сочеше, че е изложен на опасност да стане мишена на групата.

В онлайн видео шестима маскирани мъже, облечени в черно, стоят зад маса, докато един от тях чете изявление, в което се отрича участието на DZ Mafia.

Разширяващият се пазар на наркотици във Франция, който отбелязва скок във вноса на кокаин наред с големи количества канабис и синтетични наркотици, също е допринесъл за бързото разрастване на бандата.

Броят на употребяващите кокаин във Франция се очаква скоро да достигне два милиона в сравнение с 600 000 през 2017 г., казва Зулас. Контрабандата на наркотици във Франция генерира 7 млрд. евро годишно, като в нея са въвлечени 200 000 души.

Много от разпространителите на наркотици са деца, а властите посочват, че броят на непълнолетните, въвлечени в трафика, нараства. През 2025 г. според официалните данни над 10 000 деца са били въвлечени по един или друг начин. DZ Mafia е ярък пример за това. За да достигне до повече клиенти, тя се нуждае от по-голям брой членове на бандата. Тоест повече деца.

"Установихме, че в момента тя вербува млади хора от цяла Франция, не само за да продават наркотици, но и за да извършват отвличания, изтезания и убийства. Това е поколение, което се възприема като лесно поддаващо се на корупция, но и като евтина работна ръка от страна на босовете, които обикновено ги контролират от затвора или от чужбина", обяснява Зулас.

И както предупреждават полицията и съдиите, веднъж щом тези деца влязат в подземния свят на Марсилия, е много трудно да бъдат измъкнати оттам.

Малцина познават човешката цена на бандите в Марсилия така, както Карин Бруйар, която живее в другия край на Франция, почти толкова далеч от брега на Средиземно море, колкото е възможно.

Нейният син Уго бяга от дома си в село в департамента Нор за първи път на 15-годишна възраст. Случва се след кавга със семейството му. Три дни по-късно е бил задържан от полицията на почти 1000 км в Марсилия с пари и канабис в себе си. Върнат е бил у дома.

Но няколко години по-късно, през 2023 г., Уго планирал да се върне на юг, като казал на родителите си, че си е намерил сезонна работа в ресторант близо до Марсилия.

„Той редовно ни даваше информация. Обади ми се, каза, че всичко върви добре", спомня си Карин.

Три седмици по-късно се е обадил лекар. Карин казва, че никога няма да забрави думите му: „Синът ви е приет в болница снощи. Има куршум в главата си".

Полицията смята, че Уго е бил транспортиран за медицинска помощ от район, контролиран от банди, и подозира, че е бил свързан с някоя от тях. Районът бил „Квартир Норд".

Най-добрият начин да се влезе в него е с помощта на местната жителка Фадела Уидеф – 41-годишна майка на четири деца, която развежда журналистите из квартала, в който властва DZ Mafia.

Тридесет и седем секунди след като влизат в жилищен комплекс репортерите от Би Би Си се оказват в капан.

В момента, в който „Пежо"-то на Фадела минава покрай контролно-пропускателен пункт на бандата, зазвучават клаксони - тийнейджърите, които охраняват поста, веднага забелязват камерата. „Чакайте, спрете да снимате", предупреждава Фадела, докато сив джип принуждава автомобила да се отмести встрани от пътя.

„Подготвям доклад за жилищната ми асоциация", обяснява тя на любопитния шофьор. В крайна сметка той се съгласява да ги пусне да си тръгнат, ако спрат да снимат.

„Напоследък бандите са много агресивни. Ние просто се опитваме да се уверим, че младите хора разбират, че това, което се случва, е погрешно", обяснява Фадела.

Тя говори за един все по-голям страх сред местните семейства, а именно, че децата им биват примамвани с огромни суми пари да поемат по престъпния път, който ги лишава от невинността им. Парите са това, което кара един млад мъж да прекара тийнейджърските си години в DZ Mafia.

"За да могат събеседниците ни да говорят свободно, както и поради съображения за безопасност, сме се съгласили да запазим анонимността им", посочват от медията.

Камил разказва, че е изкачил йерархията на бандата до позицията „отговорен за сигурността" в един от контролираните от нея райони. Младежът, който сега е 20-годишен, твърди, че е напуснал групата. Той е силно подозрителен, но се съгласява да разкаже как бандата вербува млади членове.

„Те знаят как да влязат в главата ти. Каквото и да искаш, те ти го дават. Това може да варира от хубави коли и просторни апартаменти до наркотици и проститутки. Чувстваш лоялност заради това, което ти дават. Оставаш до самия край - до смъртта или до затвора", казва той.

Камил дава трезва оценка за това какво се случва, ако бандата открие слабост у новобранец: „Ще го експлоатират. Ти си тяхната кучка, край".

Членът на DZ Mafia Адам разказва, че е бил част от отряда за покушения на бандата.

В момента той е в затвора в очакване на съдебен процес, след като е бил замесен в няколко убийства.

„Хората забелязаха моята решителност, хладнокръвието ми и без да искам, се изкачих по йерархичната стълбица на бандата. Това стана моето място, трябваше да се приспособя", казва Адам.

По време на разговора той признава, че убийствата, в които е обвинен, са били „доста шокиращи".

„Опити посред бял ден, в задръствания. Това може да варира от това да отида да ударя някого, да го шамаросам, до това да го заведа пред майка му и да го изгоря в кола. Мисля, че имам добро самообладание, справям се доста добре."

Той казва, че се чувства отчасти виновен, но твърди, че не съжалява.

„Ако не бях направил всичко това, други хора щяха да го направят на мое място и така нататък. Аз съм просто още една тухла в стената", казва младежът.

Както много тийнейджъри от Марсилия, той знае, че с трафика на наркотици могат бързо да се спечелят големи суми пари. Сега, вече на двайсет и няколко години, той признава, че средата, в която е попаднал, е била „капан".

На така нареченото място за сделки в жилищен комплекс за социално жилищно настаняване, изолиран и контролиран от DZ Mafia, на стената са изписани с графити ценови листи за кокаин, хашиш и марихуана.

Комплексът служи като естествена крепост за наркодилърите. С един-единствен главен път за влизане и излизане те могат да контролират потока от клиенти и да виждат дали идва полицията. Не е необичайно звукът от автоматични изстрели да изпълва нощния въздух в тези райони.

След месеци на преговори мениджърът на място за сделки от съперничеща банда се съгласява да се срещне екипа на медията там, където работи.

Джо разказва, че когато е бил на 13 години, е печелил 3000 евро на месец. Сега според него тази сума е нараснала до между 5000 и 10 000 евро месечно. Изглежда, че той възприема житейския си път като предопределен, макар и доходоносен.

Питат Джо дали мисли за загубените човешки животи в резултат на насилието, извършвано от неговата банда. 23-годишният младеж отдавна се е примирил с болката и разрухата, които трафикът на наркотици може да причини.

„Това унищожава хората, но всички ние правим свои собствени избори", казва той.

Дейността на бандата на Джо и на DZ Mafia представлява заплаха за националната сигурност, казва Зулас от отдела за борба с трафика на наркотици.

Има пътнотранспортни произшествия, както и домашно насилие, депресии, самоубийства и над 700 случая на предозиране с наркотици всяка година, а това пречи на икономиката. Насочваме се към потенциален системен срив на системата на наказателното правосъдие, казва той.

Полицията е постигнала успехи в Марсилия и други градове в борбата срещу наркокартелите. Престъпните операции се осуетяват, все повече босове биват арестувани, а наркотиците - иззети.

Според полицията от 2024 г. насам са арестувани около 1000 лица, свързани с DZ Mafia, а 600 от тях са в затвора. Като цяло обаче тази борба става все по-трудна, а не по-лесна.

Тъй като бандите се стремят да разширят дейността си или да заменят членове, които са били арестувани или убити, социалните медии се превръщат в мощен инструмент за набиране на кадри - особено след пандемията от COVID, когато голяма част от продажбите на улични наркотици се мести в интернет.

В социалните медии има безброй публикации, рекламиращи работни места в Марсилия за кандидат-шофьори, куриери и наемни убийци, често придружени от идеализирани изображения, генерирани от изкуствен интелект. Мрежите също се разширяват, тъй като става все по-трудно да се привличат младежи на местно ниво, защото те знаят повече за това, което може да им се случи.

Обявите могат да достигнат до тийнейджъри в повечето краища на Франция, включително Париж, Нант и Лил и служат като силен магнит към Марсилия и квартал „Квартир Нор", твърди полицията.

Според представители на правоохранителните органи онлайн рекламата също е променила типичния профил на човек, който би се присъединил към редиците на банда. Сега често става дума за човек без криминално минало, но с уязвимости, които могат да бъдат експлоатирани, като например труден семеен живот.

„Тези хора се вербуват от безскрупулни спонсори, които ги изпращат в лъвската бърлога", обяснява Тибо Фонтен, ръководител на френската единица за борба с организираната престъпност.

Липсата им на криминален опит улеснява бързото им арестуване.

Карин все още няма представа защо синът ѝ, Уго, е бил застрелян.

На въпрос какво би казала на лидерите на бандите, които вербуват деца и млади мъже в Марсилия, тя отговаря: „Те разрушават семейства. Малки сестри, малки братя, баби и дядовци. Но всъщност не мисля, че тези хора имат сърце."

Ресторантът, в който синът ѝ казал, че ще работи, наистина съществува, но персоналът там обяснил на Карин, че никога не са наемали човек на име Уго. Причината за смъртта му почти сигурно се крие в квартал „Квартир Норд" в Марсилия.

По подобен начин действа и престъпната група „Фокстрот нетуърк", свързана с режима в Иран. Тя наема тийнейджъри за убийства из цяла Европа. Не им плаща, защото те често са арестувани.

Смята се, че от 2022 г. насам мрежата „Фокстрот" е извършила около 35 убийства, както и редица атаки и опити за нападения срещу израелски цели в Европа, включително два с използване на взривни вещества и ръчни гранати.