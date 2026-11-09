Обискираха дома на бившия президент на Парагвай след скандала с фалит на банка

Съдебните власти извършиха обиск в дома на бившия президент на Парагвай Сантяго Пеня близо до столицата Асунсион като част от разследването на срива на "Уено Банк", довел до отстраняването му от власт, съобщи прокуратурата, цитирана от Франс прес.

Банковият скандал, който рязко прерасна в политическа криза, беше предизвикан във вторник миналата седмица, след като Централната банка на Парагвай постави "Уено Банк" под административно управление поради неплатежоспособност. Влоговете на близо три милиона граждани – половината от населението на страната, бяха замразени.

Обискът в дома на Пеня бе извършен поради "злоупотреба с доверие" и "отклоняване на средства с цел лична облага", посочи прокуратурата. В събота сваленият президент беше задържан под стража.

Според откъси от обвинителния акт, до които получи достъп АФП, Пеня, който до миналата година е притежавал акции в холдинга, собственик на фалиралата банка, е обвиняван, че е допринесъл за "значителното увеличение и концентрация на голям брой публични и пенсионни фондове в "Уено Банк", възлизащи на над 800 милиона долара.

От обвинителния акт става ясно също, че през май 2024 г. Пеня е получил два заема на стойност близо 500 000 долара, за да финансира строежа на дома си, който беше обискиран.

Четиридесет и седем годишният президент консерватор, близък съюзник на Вашингтон, който управляваше Парагвай от 2023 г. и чийто мандат трябваше да приключи през 2028 г., беше признат за виновен от Сената, че "неправилно е изпълнявал служебните си задължения" и беше отстранен от длъжност, съобщава БТА.

Вицепрезидентът Педро Алиана, който пое властта в неделя, нареди данъкоплатците, засегнати от фалита на "Уено Банк" да не плащат "нито глоби, нито неустойки, нито лихви", свързани с банковата криза.

Новият президент посочи, че влоговете на близо 1,2 милиона души вече са възстановени, като те възлизат на близо 158 милиона долара. Процедурата по възстановяването на влоговете трябва да продължи до края на тази седмица, отбеляза АФП.