Nvidia разследва любовна афера на директор с предполагаема китайска шпионинка

Бордът на директорите на американския технологичен гигант Nvidia обяви разследване на 63-годишния си основател и изпълнителен директор Дженсън Хуанг.

Разследването е последвано от съобщения за предполагаемата му романтична връзка с китайската гражданка Алис Хуанг, която американските разузнавателни агенции подозират, че работи за службите от нейната страна.

В писмо до борда на директорите на Nvidia Хуанг признава за изневяра. „Изневерих на жена си. Действията ми нараниха нея и децата ни. Няма извинение за това", пише Хуанг, добавяйки, че поема пълна отговорност за случилото се.

Хуанг среща съпругата си Лори Милс в колежа, когато е бил на 17, а тя на 19. И двамата са учили електротехника. Двойката се жени през 1985 г. и има две деца. Женен е от 41 години.

Както The New York Times вече разбра, любовницата на бизнесмена Алис Хуанг, е заемала висша позиция в базираната в Сингапур Megaspeed, клиент на Nvidia. Според източници на изданието, американското разузнаване е заключило, че тя е била вербувана от Министерството на държавната сигурност на Китай.

Твърди се, че тя е събирала информация за производителя на чипове и може да се е опитала да повлияе на решенията на неговия ръководител.

Американските власти подозират Megaspeed, че помага на китайски компании да получат усъвършенствани процесори на Nvidia, заобикаляйки ограниченията за износ на САЩ. Според NYT, компания, свързана с Megaspeed, е закупила оборудване, базирано на Nvidia, на стойност най-малко 4,8 милиарда долара за по-малко от две години.

Nvidia е една от най-ценните компании в света и ключов производител на процесори за изкуствен интелект. Основана от Хуанг през 1993 г., компанията първоначално печели слава с видеокартите си за компютърни игри, но с развитието на невронните мрежи нейните технологии се превръщат в основата на инфраструктурата на индустрията за изкуствен интелект. Това са чиповете, използвани за обучение и управление на усъвършенствани невронни мрежи, включително системите, които са в основата на ChatGPT.

До началото на ноември пазарната стойност на Nvidia е била приблизително 4,5 трилиона долара. САЩ ограничават доставките на усъвършенствани чипове за Китай и Хуанг многократно се е застъпвал за облекчаване на тези мерки.

Бордът на директорите на Nvidia заяви, че няма причина да смята, че търговските тайни на компанията или националната сигурност на САЩ са били компрометирани. Хуанг обещава да сътрудничи с Nvidia и да продължи да ръководи компанията.

Междувременно представители на три комисии на Камарата на представителите на САЩ вече поискаха той да проведе закрит брифинг за членове на Конгреса относно евентуална операция на китайското разузнаване.

Твърденията, че любовницата на бизнесмена работи за китайското разузнаване, обаче все още не са публично доказани. Китайските власти отричат ​​обвиненията, а Nvidia заявява, че все още не е открила доказателства за изтичане на класифицирана информация.