Урсула фон дер Лайен е говорила със Зеленски преди посещението си в България, Румъния и Турция

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че в навечерието на посещението си в България, Румъния и Турция тази седмица е разговаряла по телефона с украинския президент Володимир Зеленски, пише БТА. Разговорът е бил ползотворен, отбелязва тя в официално изявление, разпространено от ЕК.

Започвам днес посещение в Черноморския регион, където заплахите за сигурността нарастват, нападенията зачестяват, а невинни хора губят живота си, посочва Фон дер Лайен. В Румъния и България ще се срещна с ръководители, за да обсъдим обстановката на място и как Европа може да засили своя отговор, пише председателят на ЕК.

Преди посещението имах ползотворен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски. Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена. Потвърдих подкрепата си за неговия призив за прекратяване на огъня, което да обхване хранителната и енергийната инфраструктура. Обсъдихме също усилията за постигане на мир и преговорите в Абу Даби тази седмица, в които ЕС ще участва заедно с нашите партньори, се добавя в изявлението на председателя на ЕК.