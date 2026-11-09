КМГ: Китай и светът споделят нови възможности (Видео)

Деветото Китайско международно изложение за внос отвори врати в Шанхай. В него участват над 1200 компании от почти 100 държави. Сред тях 169 компании и 30 чуждестранни организации ще се включат за девета поредна година. Историите на участниците показват как изложението се превръща в отправна точка за дългосрочното им присъствие на китайския пазар...