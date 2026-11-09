Събарят жилища на български изселници в Измир заради строеж на път

Български изселници от турския град Измир се оплакват, че общинските власти на града ги оставят на улицата на прага на зимата с решение за събаряне на жилищата им заради инфраструктурен проект за разширяване на пътна артерия, съобщават в. „Биргюн" и сайтът „Евренсел", цитирани от БТА.

Недоволството е свързано с решение за събаряне на общо шест жилищни сгради в измирския район Буджа, обитавани предимно от български изселници, пристигнали в Измир след 1989 г. Според медийни публикации изпълнението на решението е започнало този уикенд, като част от жилищата вече са частично съборени.

Според съобщение на Голямата община на Измир, цитирано от „Биргюн", събарянето на сградите е свързано с по-старо решение за разширяване на пътна артерия, целящо облекчаване на трафика в Буджа. Според властите процедури за отчуждаване на засегнатите имоти са започнати още през 2019 г.

„Живеем в тази къща от 1994 година. Преди десет дни ни казаха да напуснем имота. Не знаем какво да правим. Построихме къщите си сами. Когато строяхме, никой не ни каза, че не можем да строим тук или че ще ги съборят. Изхвърлят ни на улицата посред зимата. Къде ще отидем в това време? Ако ни гонят, трябва да ни осигурят други жилища", споделя пред „Евренсел" 87-годишната Шазийе Шен, която живее в една от засегнатите от решението сгради заедно с мъжа си.

„Не мисля, че единствената причина да събарят тези къщи е да разширят улицата. Предложихме много решения, но тях (властите) не ги интересува. Те мислят за печалба. Ще заличат напълно този квартал. След като си тръгнем, няма да оставят нито една сграда тук", споделя Емел Бербероглу, също обитател на една от засегнатите сгради. По думите му в рамките на процедурите по отчуждаване властите са осигурили по около 100 000 – 200 000 турски лири (1780 – 3560 евро) на обитателите на засегнатите сгради, но тези обезщетения са крайно недостатъчни, за да покрият разходите им за преместване и настаняване другаде. „Все още се борим процесът ни по обжалване да продължи. Подали сме заявленията си до съответните органи и изчакахме спиране на събарянията. Процесът ни по обжалване не е приключил, не са направени допълнителни плащания и никакви проблеми не са разрешени. Въпреки това, накрая дойдоха на вратата ни и казаха, че започват събаряне", споделя още Бербероглу.

„Нямаме къде другаде да отидем. Отново ще бъдем наематели. Тъй като сме имигранти, винаги сме живели под наем. Сега обаче ситуация с наемите е ясна - парите, които ни дадоха от общината, няма да са достатъчни, за да наемем нов дом. Наистина сме в много тежко положение", споделя Бейджан Бербеоглу, друг жител на квартала, заселил се в Буджа през 1994 г.