КМГ: Хонконг ще стимулира туризма с висока добавена стойност

Хонконг ще продължи да насърчава мащабни събития и да модернизира съпътстващата инфраструктура, за да стимулира туризма с висока добавена стойност, както и конгресно-изложбения сектор, заяви финансовият секретар на правителството на специалния административен район Хонконг Чън Маобо.

В публикация в блога си Чън Маобо отбеляза, че неотдавнашните големи събития са привлекли световни бизнес лидери и посетители, като са дали значителен тласък на местната икономика.

Икономиката на Хонконг отбеляза ръст от 5,2% на годишна база през третото тримесечие, като растежът за първите девет месеца достигна 5,1% – най-бързият темп за този период от пет години насам. Пристигащите посетители са се увеличили с 11,8% на годишна база през октомври, продажбите на дребно са нараснали с 6,4% през септември, а приходите на ресторантите са се повишили с 3,1% през третото тримесечие, посочи той.

Втората фаза на „AsiaWorld-Expo" е планирана да бъде завършена през 2028 г., като ще добави многофункционална зала с около 20 000 места. Заедно с преустройството на „Wan Chai North" тези проекти ще разширят пространството за мащабни конгреси и изложения в Хонконг с над 40%, според Чън Маобо.

Той добави, че годината ще приключи с натоварен календар, включващ „Hong Kong WinterFest", музикално-художествения фестивал „Clockenflap", международни спортни събития и концерти в спортния парк „Кай Так", както и празненства по повод Нова година.