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КМГ: Макао събира представители от над 20 държави на форум за диалог между цивилизациите

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Днес в Макао бе открит Международен форум за взаимно опознаване и обмен между цивилизациите. В него участват близо 300 представители на държавни институции, международни организации и академичните среди от над 20 страни. В рамките на форума са предвидени близо 40 тематични доклада и академични дискусии, посветени на диалога между цивилизациите, опазването на тяхното наследство и перспективите за развитие.

В приветствието си главният управител на Специалния административен район Макао Сам Хоу Фай заяви, че въпреки усилията за сближаване между народите, цивилизационните бариери и различията във възприятията продължават да съществуват. По думите му Глобалната цивилизационна инициатива предлага китайски подход към преодоляването на предизвикателствата пред съвременния свят.

Сам Хоу Фай подчерта, че Макао ще продължи да изпълнява ролята си на мост за диалог между различните цивилизации и заедно с международната общност ще насърчава равнопоставеността, взаимното уважение, откритостта, толерантността и сътрудничеството за обща изгода, с цел постигане на хармонично съжителство между културите.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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