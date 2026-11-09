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КМГ: Китай удължи с два месеца спирането на допълнителните 24% мита върху американски стоки

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Комисията по митническите тарифи към Държавния съвет на Китай обяви, че ще продължи да не налага в рамките на още два месеца допълнителните 24% мита върху вноса на стоки от САЩ. Така върху американските стоки ще остане в сила само допълнителната митническа ставка от 10%.

Решението влиза в сила от 10 ноември и е част от изпълнението на договореностите, постигнати на срещата между лидерите на Китай и САЩ във Вашингтон, и е одобрено от Държавния съвет.

От правителството посочват, че удължаването на тази мярка ще осигури по-стабилна и предвидима среда за бизнеса в двете страни и ще допринесе за устойчивото развитие на търговско-икономическите отношения между Китай и САЩ.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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