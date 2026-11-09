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КМГ: Си Дзинпин поздрави Илияна Йотова с избирането ѝ за президент на България

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 6 ноември китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравителна телеграма до Илияна Йотова по повод избирането ѝ за президент на Република България.

Си Дзинпин посочи, че България е втората държава в света, установила дипломатически отношения с Китайската народна република. Взаимното уважение, равнопоставеността и взаимната изгода са основополагащи принципи в двустранните отношения. През последните години обменът и сътрудничеството между двете страни на различни равнища и в различни области се развиват стабилно, а стратегическото партньорство придобива все по-широко съдържание.

„Отдавам голямо значение на развитието на отношенията между Китай и България и съм готов да работя заедно с Вас, за да насърчим двете страни да продължат заедно по пътя на своето развитие и национално възраждане, да изградим още по-позитивни, прагматични и динамични двустранни отношения и да допринесем за благоденствието на народите на двете страни", заявява китайският лидер.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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