КМГ: Представиха доклад за глобалната морска сигурност за 2025–2026 г. на международен форум в Китай

От 6 до 8 ноември в град Саня, провинция Хайнан, се проведе Седмият форум „Морско сътрудничество и управление". В рамките на събитието беше представен „Доклад за глобалната морска сигурност 2025-2026 г.", а участниците обсъдиха възможностите за засилване на международното сътрудничество и усъвършенстване на глобалното управление на морските пространства.

Сред основните теми на форума бяха морската сигурност, международните правила, опазването на морската среда и развитието на синята икономика.

Помощник-министърът на външните работи на Китай Джао Джъюен заяви в изказването си пред форума, че в условията на настоящата международна обстановка е необходимо държавите да засилят сътрудничеството си и да работят за запазването на международния морски ред. Той подчерта значението на диалога и преговорите за мирното уреждане на разногласията и споровете, свързани с морските пространства.