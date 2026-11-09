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КМГ: Пакистански тайконавт за първи път ще посети китайската космическа станция

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

За първи път чуждестранен тайконавт ще посети китайската космическа станция. Това съобщи говорителят на китайското Министерство на външните работи Гуо Дзякун на 9 ноември, коментирайки участието на пакистански тайконавт в предстоящата пилотирана мисия „Шънджоу-24" като специалист по научната апаратура и експериментите.

Гуо Дзякун подчерта, че Китай последователно подкрепя мирното използване на Космоса и активно развива международното сътрудничество в тази област.

По думите му участието на пакистанския тайконавт ще отбележи още едно историческо събитие – за първи път в рамките на китайската пилотирана космическа програма ще се осъществи съвместен полет на китайски и чуждестранен тайконавт.

Китай и Пакистан са всестранни стратегически партньори. Предстоящата мисия е и ново важно постижение в двустранното сътрудничество в годината, когато двете страни отбелязват 75 години от установяването на дипломатически отношения, каза още Гуо Дзякун.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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