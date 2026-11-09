КМГ: Пакистански тайконавт за първи път ще посети китайската космическа станция

За първи път чуждестранен тайконавт ще посети китайската космическа станция. Това съобщи говорителят на китайското Министерство на външните работи Гуо Дзякун на 9 ноември, коментирайки участието на пакистански тайконавт в предстоящата пилотирана мисия „Шънджоу-24" като специалист по научната апаратура и експериментите.
Гуо Дзякун подчерта, че Китай последователно подкрепя мирното използване на Космоса и активно развива международното сътрудничество в тази област.
По думите му участието на пакистанския тайконавт ще отбележи още едно историческо събитие – за първи път в рамките на китайската пилотирана космическа програма ще се осъществи съвместен полет на китайски и чуждестранен тайконавт.
Китай и Пакистан са всестранни стратегически партньори. Предстоящата мисия е и ново важно постижение в двустранното сътрудничество в годината, когато двете страни отбелязват 75 години от установяването на дипломатически отношения, каза още Гуо Дзякун.