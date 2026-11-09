Оценка на психологическото състояние на Путин - една от целите на обаждането от Стуб и Стьоре

Една от причините за разговора на 27 октомври между финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре и Владимир Путин е била да се оцени душевното му състояние, съобщи Politico в понеделник, позовавайки се на европейски източници.

Оценявайки руския лидер след разговора Стьоре описа поведението му като „рационално" и „професионално". „Той изложи аргументите си много ясно", добави Стьоре.

Изданието реконструира задкулисната история на телефонния разговор и подготовката за него от разговори с политици, дипломати и длъжностни лица.

Стуб и Стьоре решиха да се намесят в преговорния процес за Украйна, опасявайки се от неговото проваляне на фона на критиките на Доналд Тръмп към Володимир Зеленски, като едновременно с това твърдяха, че руската страна се е държала „нормално", се посочва в изданието.

Финландският президент и норвежкият премиер, които се познават от много години и са работили в тясно сътрудничество по въпросите на Русия като външни министри в съответните си страни, са прекарали няколко месеца в тихо проучване на възможността за съвместен разговор с Кремъл, съобщава Politico.

Според изданието Стуб и Стьоре са стигнали до заключението, че е от решаващо значение да се даде нов тласък на дипломатическия процес, преди да се възобновят преговорите в Абу Даби.

Ръководствата на Франция, Германия и Съединените щати, както и други европейски лидери, включително датският премиер Мете Фредериксен, са били информирани предварително за предстоящия разговор, според запознати с разговора служители.

Представители на Финландия и Норвегия са се свързали с обкръжението на Путин и са се споразумели за реда на разговора, съобщава изданието. Всяка страна е трябвало да представи предварително подготвени теми за разговор на свой ред, без да прекъсва другата.

Преди разговора Стуб и Стьоре са обсъдили подробно със Зеленски какви позиции трябва да бъдат предадени на Путин, а след разговора са информирали украинския президент за съдържанието му.

Според някои сведения по време на разговора Путин е споделил дълбокия си интерес към миналото на Русия със Стуб и Стьоре, като им е изнесъл лекция за славянската история и произхода на войната в Украйна, съобщава Politico. Financial Times първи съобщи това. Стуб и Стьоре обаче го отрекоха. Норвежкият премиер заяви пред Politico: „Той не е направил нищо подобно."

Високопоставен служител, запознат с разговора, каза пред Politico, че Стуб и Стьоре са слушали търпеливо руския президент през целия 90-минутен разговор.

Други европейски служители, запознати с разговора, обаче отрекоха Путин да им е изнасял лекции по история. Те предположиха, че подобни твърдения са част от руска информационна кампания, насочена към унижаване на европейците.

След като изслушали аргументите на Путин, за които норвежкият премиер отбеляза, че са „отдавна известни", Стуб и Стьоре предали позицията на Зеленски на Путин: териториалните граници могат да се обсъждат само на ниво държавни глави лично и първо трябва да се предприемат мерки за деескалация.

След това финландският президент и норвежкият премиер преминали към сигурността в Балтийско море и необходимостта този морски път да остане отворен за търговия, съобщава Politico.

Путин приел сериозно идеята за преговори в Абу Даби и информира Стуб и Стьоре, че ще инструктира преговарящите си да се подготвят за срещата, за да определят дали може да се постигне напредък, съобщава Politico.

„Самият факт, че той отговаря на телефона и че имаме други начини да се свържем с него, според мен, най-малкото показва готовност да седнем на масата за преговори", отбеляза Стьоре.

Разговорът обаче не успя да убеди норвежкия премиер, че Путин е отворен за разрешаване на конфликта, съобщава Politico.

Разговорът със Стуб и Стьоре на 27 октомври беше първият разговор на Путин с европейски лидери от юли 2025 г., когато той разговаря по телефона с френския президент Еманюел Макрон.