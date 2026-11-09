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Руският независим вестник "Новая газета" окончателно прекрати дейността си

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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снимка:pixabay
снимка:pixabay

Днес руският независим вестник "Новая газета" трябва окончателно да напусне офиса и да прекрати окончателно дейността си.

На 30 октомври с публикация на сайта си, екипът обяви принудителното затваряне на изданието.

"Убиха "Новая газета". Вестникът спира да съществува. На 9 ноември светлината в нашия дом, който обитавахме 30 години, ще изгасне. Ще изключим сървъра и ще си тръгнем", гласеше посланието.

Стана ясно, че редакцията е принудена да напусне сградата, в която се помещава.

Вестникът спира да излиза на хартия след руската инвазия в Украйна през 2022 година, но до днес имаше онлайн издание. Заедно с редакцията на вестника, изчезва и музеят в памет на журналистката Анна Политковская, което беше част от екипа на "Новая газета". През 2021 година, за 15-годишнина от убийството й, кабинетът й беше превърнат в музей.

Един от главните редактори и основатели на "Новая Газета" е Дмитрий Муратов, който е носител на Нобел за мир, съобщава БНТ.

снимка:pixabay

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