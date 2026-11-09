Румънски съд ще решава дали да пусне под домашен арест бивш кандидат за президент

Съдът на Букурещ ще гледа днес искане за промяна на мярката за неотклонение на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, който се намира в предварителния арест по дело за измама, съобщава агенция Аджерпрес. Джорджеску иска мярката да бъде променена на домашен арест или съдебен контрол.

Крайнодесният политик бе арестуван на 29 септември във връзка с дело, по което е обвинен, че е измамил местен бизнесмен със сумата от 1,1 милиона евро, пише БТА.

Разследването по случая започна след жалба на бизнесмена Ръзван Леу, който се занимава с ценни метали. Той имал нужда от кредит в размер на 6 милиона евро. Калин Джорджеску препоръчал на бизнесмена да се свърже с две лица, единият от които италиански гражданин, представител на швейцарска банка. За да получи желания кредит, на бизнесмена било предложено да заплати гаранция от един милион евро, от които 100 000 евро следвало да бъдат използвани за финансиране на кампанията на Джорджеску за президентските избори през 2024 г., пояснява агенция Аджерпрес.

По-късно от жертвата на измамата били поискани още 100 000 евро с обещание, че заемът може да нарасне на 15 милиона евро. Кредитът така и не бил отпуснат, а бизнесменът от Бузъу поискал връщане на гаранцията от 1,1 милиона евро, но не получил парите си обратно.

Калин Джорджеску спечели първия тур на изборите на 24 ноември 2024 г., поднасяйки голямата изненада, тъй като към онзи момент той бе неизвестен на широката публика. Само за няколко седмици преди изборите той набра популярност в интернет пространството, главно в ТикТок, където стотици профили споделяха посланията му и го промотираха. Конституционният съд на Румъния отмени резултата от тези избори заради информация за чуждестранна намеса в изборния процес, по-конкретно от страна на Русия. Москва отхвърли обвиненията. Конституционният съд постанови целият изборен процес да започне отначало, а властите не разрешиха на Джорджеску отново да участва във вота. Към момента срещу него се водят пет дела, включително за опит за преврат.