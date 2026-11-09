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Трагедия край Крит: 20 загинали мигранти, 133 спасени и двама в неизвестност

Бойка Атанасова, Атина

Бойка Атанасова, Атина

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Най-малко 20 мигранти са загинали при поредица от трагични инциденти с лодки южно от гръцкия остров Крит. Други 133 души са спасени при няколко мащабни операции на гръцката брегова охрана и европейската агенция Frontex. Двама души се издирват, съобщават гръцките медии.

Трагедията се е разиграла в морската зона край Кали Лименес, на южното крайбрежие на острова, където през последните дни са засечени няколко лодки, превозващи мигранти.

При един от най-тежките инциденти товарен кораб под марокански флаг забелязал лодка на около 15 морски мили югоизточно от Кали Лименес. На мястото пристигнал плавателен съд на гръцката брегова охрана, чиито екипаж успял да спаси 18 души и извадил телата на 12 загинали. Спасените и телата на жертвите били транспортирани към пристанището на Агия Галини.

При други две операции, на около 30 и 31 морски мили южно от Кали Лименес, били открити лодки с общо 87 мигранти. За установяване на местоположението им са използвани пилотирани и безпилотни летателни средства на Frontex. Всички пътници били спасени от екипажите на европейската агенция.

Особено драматичен е случаят с друга лодка, за която гръцките власти получили сигнал още в петък, 7 ноември. Плавателният съд се намирал на около шест морски мили южно-югозападно от Кали Лименес и бил изпаднал в бедствено положение.

Спасителните екипи успели да извадят 28 граждани на Судан и тялото на един загинал мъж. Заради силните северни ветрове, достигащи 6–7 бала по скалата на Бофорт, операцията по изтеглянето на лодката и прибирането на останалите тела била изключително опасна.

При последвал оглед във вътрешността на плавателния съд били открити още седем тела. Така броят на жертвите от този инцидент достигнал осем души.

По разкази на оцелелите други двама мигранти са паднали в морето и остават в неизвестност.

Според информацията на гръцката обществена телевизия ЕРТ спасените са потеглили от либийското крайбрежие на 3 или 4 ноември. За пътуването до Гърция всеки от тях е платил между 12 000 и 16 000 либийски динара.

Във връзка с един от инцидентите са задържани двама судански граждани на 28 и 16 години, посочени от други пътници като организатори на незаконния превоз.

Двама от спасените са настанени за лечение в Университетската болница в Ираклион.

Гръцките власти продължават разследването на обстоятелствата около трагедията. Последните инциденти отново поставят на преден план опасностите по миграционния маршрут от Северна Африка към южните брегове на Крит, където претоварени лодки се опитват да достигнат европейска територия.

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