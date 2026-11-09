Български депутат присъства на делото срещу Ива Михайлова в Кочани

Загрижеността за здравословното състояние и човешките права са причината и на днешното заседание на съда в Кочани по делото срещу Ива Михайлова, да присъства депутатът от „Демократична България" (ДБ) Елисавета Белобрадова, каза тя пред българските журналисти, които следят съдебното производство.

"Докладът на Европейската комисия, който посочи много ясно три от основните проблеми на Република Северна Македония, а именно липсата на конституционни промени, липсата на каквото и да било справяне с корупцията, и трето, което е най-важното, е политическият натиск върху съдебната система на Република Северна Македония. Това са основни акценти в този доклад, които всъщност обосновават нашето присъствие тук - наблюдение на един процес, който трябва задължително да защити обективната истина и да отразява независимостта на съдебната власт", каза Белобрадова.

По думите й присъствието на български депутати на делото, независимо как то продължава и дали Михайлова присъства или не присъства на заседанието, е принципно, пише БТА.

Днес в Основния съд в Кочани продължава делото срещу Ива Михайлова за участие в автомобилна катастрофа със смъртен случай. Произшествието, в което няколко души, включително тя самата, са пострадали, се случва в началото на октомври 2025 г.

От 12 октомври Ива Михайлова е в България, въпреки отнетите й документи. Ситуацията създаде напрежение между Скопие и София. Съдът в Кочани разпореди 30-дневен арест на Михайлова, а днес заседанието по делото продължава в нейно отсъствие. На него, освен Елисавета Белобрадова, присъства и депутатът от Възраждане Кръстьо Врачев.