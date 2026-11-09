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Белгия възстановява ескадрила от Студената война и я оборудва с 10 ракетни системи

Диана Варникова

Редактор: Диана Варникова

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Военен самолет. Снимката е илюстративна.
Военен самолет. Снимката е илюстративна. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Белгия възстановява 51-ва ескадрила за противовъздушна отбрана (ПВО), закрита преди 37 години заради края на Студената война, съобщиха местни медии, като се позоваха на министъра на отбраната Тео Франкен. Очаква се първите доставки с оборудване на ескадрилата да започнат от следващата година.

Тази бойна част ще носи отговорност за наземните съоръжения за противодействие на дронове, крилати ракети, изтребители и вертолети. Ескадрилата ще бъде оборудвана с 10 ракетни системи "Нейсамс" (Nasams) за посрещане на противников огън на разстояние до 50 километра, 20 оръдия за борба с дронове "Скайрейнджър" (Skyranger), 14 радара и 54 командни превозни средства. Предвижда се ескадрилата да осигурява покритие за военни съоръжения и ключова инфраструктура, пише БТА.

Петдесет и първа ескадрила е създадена през 1959 г. за защита на въздушното пространство на НАТО от заплахите от Съветския съюз. След 1989 г. бойната част е закрита и с това спира съществуването на белгийската система за ПВО. След възстановяването на войсковата част се предвижда до 2032 г. тя да получи нова база, уточняват медиите. Допълва се, че белгийските въоръжени сили обмислят придобиването на способности за посрещане на удари с балистични ракети.

Военен самолет. Снимката е илюстративна.

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