Украйна удари руски завод за ракетно гориво

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Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удар по руски завод за взривни вещества и твърдо гориво за ракети близо до Санкт Петербург. Нанесени са щети на три производствени цеха, предаде Ройтерс.

В публикация в приложението Телеграм Генералният щаб на Украйна написа, че украинските сили снощи са нанесли удар по завод „Морозов". В публикацията се посочва, че трите производствени цеха на завода са били поразени и степента на щетите се изяснява, пише БТА.

Генералният щаб заяви, че заводът произвежда твърдо гориво за двигателите на руските ракетни системи „Топол-М" и произвежда и доставя твърдо гориво за двигателите на балистичните ракети „Искандер-М". Русия използва ракети „Искандер" при удари срещу украински градове, откакто нахлу в страната през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.