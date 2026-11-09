Братът на Орбан намесен в разследване за трафик на хора

Братът на бившия премиер на Унгария Виктор Орбан, бе замесен в разследване за трафик на хора.

При съвместна операция на Националната служба за възстановяване и защита на националното имущество и Националното следствено бюро на Унгария, са били задържани четирима. Акцията е част от разследване за трафик на хора и по време на нея са били обискирани 4 адреса в столицата Будапеща и в още 2 населени места в областта Пеща, съобщава унгарското издание "Контрол".

Именно в неговата публикация е описано, че действията на разследващите вероятно са свързани с брата на Орбан, Арон. И по-рано името му е било споменавано във връзка със случай за кандидатстване за визи за Шенген на виетнамци.

Бившият премиер Виктор Орбан определи акцията като политическа разправа. Според него истинската мишена е самият той, а брат му Арон е просто средство за политическа атака.

"Когато нещо е неудобно за правителството, се намесва АVH (б.р. бившата унгарска Държавна служба за държавна сигурност от комунистическия период). В тази мръсна игра целта е ликвидирането на политическия противник и изграждането на еднопартийна система. Целта съм аз, брат ми е само средство", написа Орбан във фейсбук.

Той направи връзка между случилото се и скандала с агентите, за който според него правителството трябва да даде обяснения пред Комисията по национална сигурност. Според него целта на акцията е да отклони вниманието на хората, а в страната не се извършва търсене на отговорност, а политическа разправа.

До момента властите не са обявили имената на задържаните, нито са потвърдили публично евентуалното участие на Арон Орбан в разследването.