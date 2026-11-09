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Мерц подкрепи шефката на парламента в Бавария за президент на Германия

Диана Варникова

Редактор: Диана Варникова

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Германският канцлер Фридрих Мерц
Германският канцлер Фридрих Мерц Снимка: Снимка архив

Германският канцлер Фридрих Мерц официално подкрепи председателката на баварския парламент Илзе Айгнер за приемник на Франк-Валтер Щайнмайер като следващ президент на страната, предаде ДПА.

Ако бъде утвърдена на този пост, Айгнер ще стане първата жена президент на Германия.

Мерц е предложил кандидатурата ѝ по време на среща с лидерите на консервативните партии, съобщиха днес пред ДПА източници от ръководството на партиите. Обявлението беше посрещнато с продължителни аплодисменти, добавиха източниците.

Номинацията ѝ се подкрепя и от социалдемократите – коалиционните партньори на Мерц, пише БТА.

Германският президент се избира от Федералното събрание – орган, свикван единствено с цел избор на следващия държавен глава на страната. На 30 януари той ще вземе решение за приемник на Щайнмайер, чийто втори петгодишен мандат изтича през март следващата година.

Важни политически фигури, сред които и дългогодишната бивша канцлерка Ангела Меркел, през последните месеци изразиха подкрепата си за това за първи път жена да поеме поста на президент.

В политическата система на Германия президентската длъжност е предимно церемониална, но е с голяма публична видимост.

Германският канцлер Фридрих Мерц

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