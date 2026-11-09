Мощен взрив в металургичен завод край Измир, търсят работници под развалините (Видео)

Трима души са загинали, а 14 други са ранени, след експлозия в металургичен завод близо до западния турски град Алиага (окръг Измир) днес на обяд, съобщава в. „Йени шафак", позовавайки се на изявление на валийството на Измир.

По данни на валийството всички пострадали при взрива, който е възникнал малко преди 12:00 ч. местно (11:00 ч. българско) време, са откарани в болница, като трима от тях са в тежко състояние, пише БТА.

Към момента е в ход издирвателна операция за 10 души, които са останали затрупани под отломки след експлозията, като на терен са изпратени и голям брой пожарни екипи, които работят по овладяването на пожар, предизвикан от взрива, съобщават още от валийството.

Според първоначалната информация в турските медии експлозията най-вероятно е възникнала в цех за пълнене на въглероден диоксид.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват гъст дим, издигащ се над фабриката след днешната експлозия, както и клипове на работници от предприятието, които показват разрушения и пламъци в засегнатата от взрива зона.