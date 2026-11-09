ЕС ще има представители на преговорите за Украйна в Абу Даби

ЕС ще има свои представители на предстоящата тази седмица среща в Абу Даби за Украйна, потвърди днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той уточни, че европейските представители ще бъдат специалисти в областта на вътрешната сигурност и част от тях ще присъстват от името на Съвета на ЕС, пише БТА. Говорителят отбеляза, че по-късно тази седмица в Дъблин предстои неофициална среща на Европейския съвет, която също ще бъде посветена на усилията за постигане на мир в Украйна. Тези срещи ще дадат възможност за обсъждане на укрепването на Украйна и на финансовата подкрепа за страната, добави той. ЕС решава сам за архитектурата на сигурността, открити сме за разговори със засегнатите страни и затова отново ще участваме в срещите тази седмица, каза говорителят. Обсъждането на архитектурата на европейската сигурност трябва да се състои след края на конфликта (в Украйна - бел. кор.) и това е едно от нашите послания, допълни той. Говорителят каза, че европейското присъствие на срещите за мир в Украйна е свързано със защита на интересите на ЕС.