ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха иманярска група в село Завет, иззеха близо...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

ООН: Една трета от живеещите в Афганистан ще гладуват тази зима

Диана Варникова

Редактор: Диана Варникова

1640
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
ООН
ООН Снимка: Pixabay

Според оценка на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) близо една трета от афганистанците са изправени пред сериозен недостиг на храна с наближаването на зимата, предаде ДПА.

Според оценката през 2027 г. повече от 4 милиона деца на възраст под пет години може да се нуждаят от лечение заради недохранване.

В изявление, публикувано днес, агенцията посочва, че макар по-обилните валежи да са подобрили наличността на храни, милиони семейства все още не могат да си позволят основни стоки от първа необходимост.

„Храна има. Но милиони хора не могат да си я позволят", се казва в изявлението на OCHA.

Докладът подчертава задълбочаващата се хуманитарна криза в страната и предупреждава за широко разпространен глад, недохранване сред децата и трайни щети върху поминъка на населението, причинени от годините на суша, пише БТА.

Хуманитарните организации подчертават, че преди настъпването на зимните студове е от жизненоважно значение да бъде предоставена незабавна помощ за спасяване на човешки живот.

OCHA обаче изтъква, че трайният напредък изисква дългосрочни инвестиции в поминъка на местното население, икономическите възможности и обществените услуги, които да помогнат на общностите да изградят устойчивост срещу бъдещи кризи.

Афганистан продължава да се бори с последиците от десетилетия на конфликти, включително съветската инвазия и последвалата военна интервенция, ръководена от САЩ, в която впоследствие се включва и НАТО. В момента страната е управлявана от талибаните, които се върнаха на власт през август 2021 г.

ООН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември