ООН: Една трета от живеещите в Афганистан ще гладуват тази зима

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Според оценка на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) близо една трета от афганистанците са изправени пред сериозен недостиг на храна с наближаването на зимата, предаде ДПА.

Според оценката през 2027 г. повече от 4 милиона деца на възраст под пет години може да се нуждаят от лечение заради недохранване.

В изявление, публикувано днес, агенцията посочва, че макар по-обилните валежи да са подобрили наличността на храни, милиони семейства все още не могат да си позволят основни стоки от първа необходимост.

„Храна има. Но милиони хора не могат да си я позволят", се казва в изявлението на OCHA.

Докладът подчертава задълбочаващата се хуманитарна криза в страната и предупреждава за широко разпространен глад, недохранване сред децата и трайни щети върху поминъка на населението, причинени от годините на суша, пише БТА.

Хуманитарните организации подчертават, че преди настъпването на зимните студове е от жизненоважно значение да бъде предоставена незабавна помощ за спасяване на човешки живот.

OCHA обаче изтъква, че трайният напредък изисква дългосрочни инвестиции в поминъка на местното население, икономическите възможности и обществените услуги, които да помогнат на общностите да изградят устойчивост срещу бъдещи кризи.

Афганистан продължава да се бори с последиците от десетилетия на конфликти, включително съветската инвазия и последвалата военна интервенция, ръководена от САЩ, в която впоследствие се включва и НАТО. В момента страната е управлявана от талибаните, които се върнаха на власт през август 2021 г.