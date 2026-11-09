Вещо лице за катастрофата с Ива Михайлова: Ударът е станал от навлизане на кола в лентата на Ива

Съдът в Кочани започна изслушването на вещото лице Винко Гаица, който има изготвени до момента над 6000 експертизи за катастрофи в Република Северна Македония. Гаица е направил експертизата си по всички доказателства, събрани по време на огледа, протокола и фотоалбума на мястото на катастрофата.

Гаица е категоричен, че катастрофата е станала в следствие навлизането на кола "Рено" в лентата на автомобила марка "Фолксваген", управляван от Ива Михайлова. Мястото на удара се установява от следите, оставени от счупени стъкла, течности, както и начина, по който автомобилите инерционно са се движили след сблъсъка и крайното им положение.

Анализът на доказателствата и оставените следи твърдо сочат, че двете коли са се ударили в лентата, където се е движил автомобилът, управляван от Ива, точно там, където има следи от счупено стъкло. Тези следи не са описани в скицата към протокола, а само са заснети.

Не е отчетено и разстоянието между двата автомобила, след като са спрели.

"Тази методология, по която съм направил този извод, е част от всички правила за анализ в ЕС и САЩ. И съвпада изцяло с всички компютърни модели. Това е типичен челно-ексцентричен удар между два автомобила. Това означава, че двата ударили се автомобила не остават на мястото на удара, а имат последваща ротация", казва Гаица, цитиран от БНТ.

По време на изслушването му стана ясно още, че автомобилът "Рено", без товар е с 400 кг по-тежък от автомобила "Фолксваген". По-тежката кола се е завъртяла на повече от 50 градуса след удара. А по-лекият автомобил се е отклонил едва на 8 градуса и е спрял плътно вдясно в своята лента на движение.

"Има следа от лекия аввтомобил "Рено", която започва в дясната лента, преминава в лявата лента и продължава, което също доказва, че колата "Рено" е навлязла в лявата лента", продължи вещото лице.

Това се потвърждава и от факта, че десният фар на автомобила "Рено" и предния номер на колата "Фолксваген" са паднали именно в лявата лента.

В началото на поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани беше докладвано, че е издадена заповед за 30-дневното ѝ задържане, след като тя е напуснала територията на Република Северна Македония. Първоначално не беше докладвано, че тя иска да се включи чрез видеоконферентна връзка и да участва в делото. В хода на заседанието съдът докладва, че в 11.45 ч. е постъпила молба от Ива Михайлова и заседанието беше прекъснато, за да се запознаят страните с документите. След възобновяване на заседанието съдът отхвърли молбата на Ива Михайлова като неоснователна.

Прокурорът поиска допълнителна медицинска експертиза за здравословното ѝ състояние. За целта да бъдат използвани представените през последните месеци медицински документи, както и нейни публикации в социалните мрежи.

Адвокатът на Михайлова Николай Димитров съобщи, че тя отново е постъпила в болница в България.

"Това, което се случва към момента с моята клиентка, е, че след 12-дневен престой в "Пирогов" и едноседмична рехабилитация лекуващите ѝ лекари са преценили, че отново трябва да влезе в болнично заведение. В момента е в Окръжна болница, където продължава нейното лечение. Има увреждания по гръбначния стълб, за които лекуващите лекари прецениха, че следва да вземат мнението и на техни колеги, преди да бъде решено каква точно интервенция да бъде извършена на Ива", заяви Димитров.

Прокурорът възрази срещу молбата на Ива Михайлова да участва лично в делото чрез видеоконферетна връзка. Игорчо Кръстов изтъкна, че прокуратурата търси Ива Михайлова. Обвиняемата може да се яви лично в съдебната зала и да участва в делото, както това беше да предишното заседание. Според прокурора безспорен е фактът, че Михайлова не е спазила мерките за неотклонение и умишлено и съзнателно е избягала, с което е решила делото се гледа без нея.

Съдът прецени, че молбата на Ива Михайлова се отхвърля като неоснователна.

Михайлова е обвинена за катастрофата от 7 октомври миналата година на скоростния път Щип – Кочани, край Горно Подлог, при която един човек загина, а няколко души бяха ранени.

След произшествието на Михайлова са наложени ограничения, забраняващи ѝ да напуска Северна Македония. Междувременно здравословното ѝ състояние се е влошило, поради което тя настояваше да получи специализирано медицинско лечение в България.

От 12 октомври Михайлова е в България, където заяви, че е дошла, за да получи необходимото медицинско лечение. Тогава тя разказа, че е преминала границата законно заедно с адвоката си, като е представила личната си карта. Македонското МВР обаче съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни за регистрирано излизане на жената от страната или за влизането ѝ в България.

За Михайлова е издадена национална и международна заповед за издирване.

В съобщението от Интерпол – Скопие се посочва, че тя е подсъдима за нарушение на правилата за движение по пътищата – престъпление, предвидено в член 300 от Наказателния кодекс на Северна Македония. На същата дата, 13 октомври 2026 г., съдът в Кочани е издал заповед за 30-дневен арест, който ще започне да се изпълнява след задържането ѝ.

С последното решение делото срещу нея ще може да продължи и без физическото ѝ присъствие в съдебната зала.

Завръщането на Михайлова в България изненада българските и северномакедонските власти като мина границата без знанието им и въпреки забраната да напуска родното Кочани.

Оказа се обаче, че официално нито България, нито Северна Македония знае как е станало това. Още в първите дни след катастрофата, заради която е подсъдима, властите там отнемат личните ѝ документи - и българските, и северномакедонските, и ѝ налагат забрана да напуска Кочани.