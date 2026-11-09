Радев ще се срещне с Урсула фон дер Лайен във Варна

На 10 ноември, вторник, министър-председателят Румен Радев ще се срещне във Варна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Двамата ще посетят Учебния център по кибероперации във Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Никола Йонков Вапцаров". По време на посещението ще бъдат представени дейността и възможностите на няколко специализирани центъра и лаборатории. Румен Радев и Урсула фон дер Лайен ще разгледат Центъра по оцеляване на море и Лабораторията по хидрометеорология и океанография, както и Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (КВАЗАР) и Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона. Предвидено е посещение и на Научноизследователската лаборатория за космически технологии „Азимов".

Румен Радев и Урсула фон дер Лайен ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград", а след нея ще дадат брифинг за представителите на медиите.

След поредицата атаки срещу търговски кораби в Черно море Урсула фон дер Лайен пристига в Турция, Румъния и България.

В навечерието на посещението си тя е разговаряла по телефона с украинския президент Володимир Зеленски. Разговорът е бил ползотворен, отбелязва тя в официално изявление, разпространено от ЕК.

Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена. Потвърдих подкрепата си за неговия призив за прекратяване на огъня, което да обхване хранителната и енергийната инфраструктура. Обсъдихме също усилията за постигане на мир и преговорите в Абу Даби тази седмица, в които ЕС ще участва заедно с нашите партньори, се добавя в изявлението на Фон дер Лайен.