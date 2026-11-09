Саудитска Арабия изтегля 2371 коли "Киа К8" заради риск от изтичане на гориво

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Министерството на търговията на Саудитска Арабия обяви изтеглянето от пазара на 2371 автомобила „Киа К8" (Kia K8), произведени в периода 2022–2025 г., предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Причината е опасност от разхлабване на гайка, закрепваща горивопровода, което може да доведе до изтичане на гориво и да увеличи риска от пожар, пише БТА.

Министерството призова собствениците на засегнатите автомобили да се свържат с местните дистрибутори и оторозирани сервизи, за да бъдат извършени необходимите ремонти безплатно.

Собствениците могат да проверят дали идентификационният номер на автомобила им (VIN) попада в обхвата на кампанията за изтегляне чрез интернет портал осигурен от министерството.