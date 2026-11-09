Зеленски координирал позициите си с ЕС преди преговорите в Абу Даби

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е координирал позициите си с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди украинско-руските преговори с американско посредничество, които са планирани за тази седмица в Абу Даби, предаде Франс прес.

„С Урсула координирахме също така позициите си относно срещата в Абу Даби. Правим всичко възможно тристранният формат да даде резултати“, написа той в Екс.

Преговорите, насрочени за утре и вдругиден, имат за цел да дадат нов тласък на дипломатическите усилия за уреждане на конфликта в Украйна, предизвикан от мащабното руско нахлуване през 2022 г.

Европейците се стремят да окажат влияние върху тези разговори, за да избегнат евентуално споразумение, което би удовлетворило в прекомерна степен руските искания за сметка на собствените им интереси в областта на сигурността и на интересите на Украйна, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Според представител на Европейския съюз ЕС ще бъде представен в Абу Даби.

„ЕС, НАТО и Е3 (Франция, Германия и Великобритания) ще присъстват паралелно на тези тристранни разговори“, уточни той.

Друг европейски служител каза, че дипломатическата съветничка на председателя на Европейския съвет Антониу Коща ще присъства в ОАЕ.

„Европейците ще бъдат добре представени и Франция ще бъде в Абу Даби, за да участва в тези разговори“, увери още вчера френският външен министър Жан-Ноел Баро.

Засега обаче не се предвижда пряко участие на европейците в самите преговори, заяви днес Кремъл. Според Москва разговорите ще се проведат в строго „тристранен“ формат, включващ Киев и Вашингтон.

Един от американските преговарящи, Джаред Къшнър, зет на президента Доналд Тръмп, каза миналата седмица, че САЩ ще се консултират „тясно“ с европейците в Абу Даби.

„Ако бъде постигнат напредък, ще се стремим да преминем към по-широк многостранен формат с тяхно пряко участие“, подчерта той.