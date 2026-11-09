В Русия предложиха пицата да бъде извадена от училищните менюта, защото Италия доставя оръжие на Украйна. Според статия на в. "Кориере дела сера" дебатът придобил неочакван обрат, защото в защита на италианското ястие се обявили дори представители на най-консервативните и националистически среди.

Всичко започва на 3 ноември, когато Виталий Бородин, председател на Комисията по сигурност и борба с корупцията, изразява недоволство от факта, че руските ученици ядат италианска пица в училищата. Според него е недопустимо децата да консумират храна, произхождаща от „вражеска държава", която доставя оръжие на Киев. Бородин противопоставя на италианското ястие традиционната руска солена пита, която според него заслужава да заеме мястото му в училищните столове.

Според италианското издание първоначално изказването изглежда като поредната провокация на политик, известен с шумните си обвинения и предложенията си за забрани. Два дни по-късно обаче идеята получава подкрепа от много по-високо равнище. Елена Ямполская, бивш първи съветник на президента Владимир Путин по въпросите на културата, също се обявява срещу присъствието на пицата в училищните менюта. Според нея тя не само не е подходяща и достатъчно здравословна храна за децата, а няма място в образователните институции на Русия по патриотични съображения.

Ямполская призовава училищата да се върнат към „това, което е наше", и да запознават децата с богатството на руската национална кухня. Като алтернатива предлага традиционни специалитети като кулебяка, многопластова солена пита с различни плънки, и расстегай, малко тестено изделие с пълнеж, което обикновено се сервира със супи. В дебата се включват и депутати от Държавната дума, които определят пицата като своеобразен „агент на враждебно влияние".

Опитът едно обикновено ястие да бъде превърнато в политически въпрос бързо се сблъсква с неочаквана съпротива, и то не само от любителите на италианската кухня, допълва италианският вестник.

Светлана Журова, депутат от управляващата партия „Единна Русия" и бивша олимпийска шампионка по бързо пързаляне с кънки, определя предложението като абсурдно. Според нея патриотизмът не трябва да се превръща в отказ от чуждестранната кухня. Тя припомня, че именно Русия се противопоставя на опитите за заличаване на руската култура в чужбина.

Подкрепа за пицата идва и от държавната информационна агенция РИА Новости. В нейна публикация се посочва, че пицата вече е необратимо глобално и аполитично явление, което се харесва на милиони хора. Тя предлага малко удоволствие и разсейване от тежестта на съвременните проблеми. Дори ако все още беше само италиански национален специалитет, няма причина да бъде наказвана заради политическите решения на италианските власти.

Не по-малко изненадваща е позицията на Константин Малофеев, руски бизнесмен, близък до ултраконсервативните и националистически среди, който е свързван с финансирането на сепаратистките формирования в Донбас през 2014 г.

В неговия сайт „Цариград" се появява редакционен коментар, който поставя под въпрос самата мания за забрани. Според текста зад подобни инициативи стои най-обикновено желание за евтина популярност. Достатъчно е депутат или обществен активист да предложи забрана на нещо познато и цялата страна започва да говори за него. Не е необходимо дори да бъде внесен законопроект, самото предложение осигурява няколко дни безплатна публичност.

Има и друга причина, посочва коментарът: много по-лесно е да забраниш нещо, отколкото да направиш нещо действително полезно. В крайна сметка срещу забраната се обявяват дори Сергей Миронов, лидер на партията „Справедлива Русия", и депутатът Виталий Милонов -двама политици, известни с консервативните си позиции и с многобройните си предложения за ограничения.

Според „Кориере дела сера" неотдавна двамата са настоявали за забрана на електрическите тротинетки и на Хелоуин, определян като чужд на руските традиции празник. Този път дори те застават на страната на пицата. Милонов предлага дебатът да се насочи към един по-важен въпрос: какво всъщност трябва да се нарича пица?

И тук се появява един любопитен детайл. Пицата, която се сервира в руските училища, има малко общо с оригиналния италиански специалитет. Тя често е с дебело тесто, колбаси, майонеза и кисели краставички, или комбинация, която трудно би могла да бъде разпозната от италиански майстор пицар.

Според проучване, цитирано от вестник „The Moscow Times", за 25,7% от анкетираните тази версия на пицата е свързана с детските им спомени. А когато едно ястие вече е част от личната и колективната памет, забраната му се оказва далеч по-трудна.