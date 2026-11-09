Трима загинаха при атаки с дронове Одеса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две жени и един мъж загинаха вследствие на днешните атаки с дронове срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Други трима души са пострадали и са хоспитализирани, добави областният управител.

Причинени са щети на жилищна сграда, както и на склад за хранителни продукти за детски градини и училища, се казва в съобщението на Кипер. Всички съответни служби отстраняват последиците от атаката, пише БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.