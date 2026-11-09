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Канада с нови санкции срещу Русия

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Анита Ананд КАДЪР: Екс/@AnitaAnandMP
Анита Ананд КАДЪР: Екс/@AnitaAnandMP

Канада реши да наложи допълнителни санкции срещу Русия, „за да увеличи още повече икономическата цена на войната“, която Москва води срещу Украйна, предаде Франс прес, като цитира изявление на канадския външен министър Анита Ананд в кулоарите на срещата на Г-7 в Париж.

Според съобщение на министерството Отава „добавя 38 организации и 24 физически лица към санкционния си списък с цел допълнително да ограничи военните способности на Русия“.

Канада насочва мерките си по-специално към руската отбранителна индустрия. Санкциите засягат „участници, свързани с разработването на технологии за балистични ракети и с руските кибероперации“.

Анита Ананд КАДЪР: Екс/@AnitaAnandMP

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