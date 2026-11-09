Шестима са вече загиналите след взрива в завод в Измир, 8 са още под развалините

Броят на загиналите работници след експлозията днес по обед в металургичен завод близо до западния турски град Алиага (окръг Измир) днес на обяд нарасна на 6, а 8 човека все още се издирват под развалините, съобщи вестник „Милиет“.
Ранените при експлозията са 14, от които 3 са в тежко състояние, допълва вестникът, позовавайки се на информация от областната управа на града.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait tesiste patlama meydana geldi. İzmir Valiliği patlamada 6 işçinin hayatını kaybettiğini, 13 işçinin yaralandığını açıkladı. Valilik, 8 işçinin ise göçük altında olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre, patlamanın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.— Egedesonsöz (@egede_sonsoz) November 9, 2026
Според първоначалните констатации инцидентът е възникнал в резултат на скъсване на мостов кран по време на отливане на течна стомана и пропадането му в електродъговата пещ, пише БТА.
Ранените работници са транспортирани в различни болници в региона, а за пълното изясняване на инцидента са предприети необходимите проверки и разследване.
Очевидец на инцидента разказва пред вестника, че експлозията е била изключително силна.
„Сякаш земята се размести под краката ни, помислих, че е земетресение. Когато погледнах към отсрещната фабрика, излизаше черен дим“, казва Дениз Юлкер.
Изданието цитира и министъра на правосъдието Акън Гюрлек който каза, че прокуратурата в Менемен - град близо до Измир - незабавно е започнала разследване, като са назначени четирима прокурори.
🔴İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. ◾Ekiplerin enkaz altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. #izmir #aliaga #patlama https://t.co/xQtPySNz54— milliyet.com.tr (@milliyet) November 9, 2026