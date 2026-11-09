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Шестима са вече загиналите след взрива в завод в Измир, 8 са още под развалините

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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КАДЪР: Екс/@milliyet
КАДЪР: Екс/@milliyet

Броят на загиналите работници след експлозията днес по обед в металургичен завод близо до западния турски град Алиага (окръг Измир) днес на обяд нарасна на 6, а 8 човека все още се издирват под развалините, съобщи вестник „Милиет“.

Ранените при експлозията са 14, от които 3 са в тежко състояние, допълва вестникът, позовавайки се на информация от областната управа на града. 

Според първоначалните констатации инцидентът е възникнал в резултат на скъсване на мостов кран по време на отливане на течна стомана и пропадането му в електродъговата пещ, пише БТА. 

Ранените работници са транспортирани в различни болници в региона, а за пълното изясняване на инцидента са предприети необходимите проверки и разследване.

Очевидец на инцидента разказва пред  вестника, че експлозията е била изключително силна. 

„Сякаш земята се размести под краката ни, помислих, че е земетресение. Когато погледнах към отсрещната фабрика, излизаше черен дим“, казва Дениз Юлкер.

Изданието цитира и министъра на правосъдието Акън Гюрлек който каза, че прокуратурата в Менемен - град близо до Измир - незабавно е започнала  разследване, като са назначени четирима прокурори.

КАДЪР: Екс/@milliyet

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