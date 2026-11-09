Джо Байдън разкри подробности за битката си с рака

Бившият американски президент Джо Байдън призна, че ракът на простатата, с който беше диагностициран миналата година, забавя темпото му и ще ограничи публичните му изяви около представянето на предстоящите му мемоари. 83-годишният демократ съобщи, че лекарите му са обнадеждени от резултатите от лечението, но има дни, в които се чувства по-добре, и други, в които заболяването му се отразява по-сериозно, пише вестник New York Post.

„Докато пишех книгата, бях диагностициран с рак – заболяване, което е добре познато на милиони американци и техните семейства", написа Байдън в социалната мрежа X.

Той призна, че болестта не го е спряла да работи по мемоарите си, но понякога го забавя. Заради здравословното си състояние няма да може да участва в толкова разговори и срещи с читатели, колкото първоначално е планирал.

„Надявам се обаче думите на страниците да говорят сами за себе си", добави бившият президент.

Книгата му е озаглавена Promise Me, America („Обещай ми, Америка") и трябва да излезе на 17 ноември. В нея Байдън разказва за годините си начело на САЩ, предизвикателствата, пред които се е изправил, и решенията, които е взел като президент.

„Това е книга за това кои сме като нация, за какво се борим и каква е ролята на Америка в света. Преди всичко тя е за вярата ми в американския народ и във великия американски експеримент на самоуправлението и демокрацията", посочва той.

През септември Байдън отново говори публично за здравословното си състояние по повод Месеца за информираност за рака на простатата. Тогава призова мъжете да не пропускат профилактичните прегледи и да търсят лекарска помощ навреме.

Бившият президент разкри, че когато при него е открито заболяването, то вече се е било разпространило в костите му. По думите му при ранно диагностициране петгодишната преживяемост при рак на простатата е близо 100%.

Байдън приключи лечението си през октомври 2025 г. Той благодари на медицинския си екип и посочи, че лъчетерапията, проведена през есента на миналата година, е дала очаквания резултат.

През август синът му Хънтър Байдън описа състоянието на баща си като изключително тежко. Той заяви, че ракът е метастазирал в костите и причинява силни болки, които сериозно затрудняват ежедневието му.

Мемоарите на Джо Байдън излизат няколко месеца след книгата на съпругата му Джил Байдън A View from the East Wing, която беше публикувана през юни.