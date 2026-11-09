The New York Times: На преговорите в Абу Даби няма да се обсъжда прекратяване на огъня в Украйна

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Прекратяването на огъня няма да бъде обсъждано по време на преговорите на 10-11 ноември между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби, съобщава The New York Times.

Вместо това участниците ще се съсредоточат върху гаранциите за сигурност, за да предотвратят възобновяване на войната, ако тя бъде спряна, уточнява вестникът, позовавайки се на американски представители.

Москва също така обяви, че страните ще се съсредоточат върху въпросите на сигурността. Преди това Киев искаше да ускори преговорите, за да постигне споразумение за деескалация, преди да настъпят студените месеци.

Идеята на преговорите е те да се отдалечат от териториалните претенции и да се съсредоточат върху по-широки въпроси на европейската сигурност, пише вестникът. Участниците ще се опитат да определят дали условията на Москва за прекратяване на войната могат да бъдат смекчени, като поканят Русия да участва във формирането на следвоенна система за сигурност в Европа.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в понеделник, че Москва приветства подхода на САЩ, който дава приоритет на въпросите на колективната сигурност.

Анализатори, анкетирани от NYT, не очакват пробив в преговорите до пролетта, когато Москва ще оцени резултатите от зимната си въздушна кампания срещу Украйна.

Бившият посланик на САЩ в Украйна Уилям Тейлър заяви пред вестника, че не вижда признаци за интерес на Москва към прекратяване на огъня. „Въпросът е дали Путин е признал, че има проблем?", каза той, визирайки провалите на руската армия на фронта.

В същото време експертите на вестника изразиха надежда за локални прекратявания на огъня, подобни на хуманитарната операция в окупирания Олешки.

Преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби са насрочени за вторник и сряда. И двата преговарящи екипа вече са отпътували за ОАЕ.

Руската делегация ще бъде водена от помощника на президента Владимир Медински. В нея ще участват и заместник-министрите на външните работи Сергей Рябков и Михаил Галузин, началникът на Главното управление на Генералния щаб Игор Костюков и неговият заместник Юрий Жигарловски. Рябков е преговарял със Съединените щати за гаранциите за сигурност в Европа преди нахлуването в Украйна. Включването му потвърждава, че преговорите ще се фокусират специално върху европейската архитектура за сигурност.

Съединените щати ще бъдат представени от Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

Украинската делегация ще бъде водена от ръководителя на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, а в нея ще участват и ръководителят на президентския кабинет Кирило Буданов, неговият заместник Сергей Кислица и ръководителят на парламентарната фракция „Слуга на народа" Давид Арахамия.

Първоначално Украйна искаше да проведе първата среща от възобновените преговори преди 10 ноември, съобщи „Европейска правда", позовавайки се на източници.

Според вестника Киев е обяснил на американската администрация необходимостта от ускорено начало на преговорите. „През декември всяка седмица ще бъде важна. Когато нямате ток, вода или отопление, всеки ден е важен", каза източникът пред изданието.

Екипът на украинския президент се надяваше да постигне споразумение за деескалация на втората или третата среща.