Двама служители на украински електроцентрали са убити атаки с дронове

Служител на Запорожката атомна електроцентрала в окупираната от Русия югоизточна част на Украйна е бил убит днес при атака с дрон, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от Ройтерс и БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс агенцията на ООН за ядрен надзор съобщи, че при отделно нападение с дрон днес е загинал и служител на намиращата се наблизо Запорожка топлоелектрическа централа.

Запорожката АЕЦ се намира близо до фронтовата линия, в район, завзет от руските сили в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г., посочва Ройтерс. Русия и Украйна многократно са се обвинявали взаимно, че с военните си действия застрашават безопасността на ядреното съоръжение, допълва информационната агенция.