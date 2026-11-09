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Земетресение с магнитуд 4,6 удари край Адана (Видео)

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси южния турски окръг Османие
Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси южния турски окръг Османие Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд от 4,6 по скалата на Риптер е регистрирано днес следобед в близост до южния турски град Адана, съобщи телевизия „ТРТ Хабер“.

Според информацията, публикувана на интернет страницата на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), епицентърът на труса е бил в района на близката до града община Казан.

Установено е, че огнището на земетресението е било на дълбочина 15,35 километра, пише БТА. 

След труса някои граждани в Адана са напуснали домовете и работните си места и са излезли по улиците, посочва медията

Трусът не е предизвикал щети по транспортната и комуникационната инфраструктура на Адана, което се потвърждава и от изявление на министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси южния турски окръг Османие

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