Земетресение с магнитуд 4,6 удари край Адана (Видео)

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Земетресение с магнитуд от 4,6 по скалата на Риптер е регистрирано днес следобед в близост до южния турски град Адана, съобщи телевизия „ТРТ Хабер“.

Според информацията, публикувана на интернет страницата на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), епицентърът на труса е бил в района на близката до града община Казан.

Установено е, че огнището на земетресението е било на дълбочина 15,35 километра, пише БТА.

След труса някои граждани в Адана са напуснали домовете и работните си места и са излезли по улиците, посочва медията

Трусът не е предизвикал щети по транспортната и комуникационната инфраструктура на Адана, което се потвърждава и от изявление на министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.