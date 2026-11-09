Зеленски говорил с индийския премиер преди тристранните преговори в Абу Даби

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с индийския министър-председател Нарендра Моди преди тристранните преговори с участието на Русия и САЩ в Абу Даби, предадоха световните агенции.

"Министър-председателят неведнъж е заявявал, включително директно пред руския лидер, че сега е моментът войната да приключи, а не да продължава", написа Зеленски в социалната мрежа Eкс. Той добави, че Индия е готова да посредничи за създаването на коридори за износ на зърно през Черно море, които са блокирани заради руските атаки.

От канцеларията на Моди не дадоха подробности, но заявиха, че премиерът е изразил готовността на Индия да допринесе "за всички усилия, насочени към мирно разрешаване на конфликта".

Украйна ще има отделни консултации в Абу Даби със своите партньори от ЕС, НАТО и Великобритания, успоредно с тристранните дискусии с Вашингтон и Москва, обяви главният преговарящ от украинска страна Рустем Умеров.

"Ще имаме отделни координационни срещи с нашите европейски партньори", написа Умеров в социалните мрежи, малко след като Москва настоя дискусиите да останат строго "тристранни".

"В Абу Даби ще присъстват представители на европейски държави, включително групата Е4 – Великобритания, Франция, Германия и Италия, както и представители на НАТО и Европейската комисия", уточни той.

Зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, заяви миналата седмица, че САЩ ще се консултират тясно с Европа в Абу Даби. "Ако бъде постигнат напредък, ще се стремим към преминаване към по-широк, многостранен формат с пряко участие на европейците", подчерта той.

Междувременно Канада подчерта значението на дискусиите, които предстои да се състоят във вторник и сряда в Абу Даби между руската и украинската страна с посредничеството на САЩ, като изрази увереност в качеството на предстоящия диалог.

"Първият важен момент е самата среща, предвид факта, че измина доста време, откакто страните са сядали на една маса. Затова искам да акцентирам върху значимостта на срещата в Абу Даби", заяви канадската външна министърка Анита Ананд в интервю за Франс прес в кулоарите на среща на Г-7 в Париж.

"Уверена съм, че страните са готови да обсъдят евентуално уреждане на конфликта, което е положително развитие", добави тя.