Няма доказаталества, свързващи нападателя от Краков с конкретна идеология

На този етап няма доказателства, които категорично да свързват извършителя на стрелбата в Краков с конкретна идеология, заявиха представители на полската прокуратурата, цитирани от Франс прес.

Във връзка със стрелбата е образуваното разследване за тероризъм. Малко след инцидента полският министър на вътрешните работи допусна, че деянието може да е резултат от влиянието на крайнодясна идеология.

"Нямаме информация, която да ни позволи категорично и отговорно да заявим, че той е бил вдъхновен от някаква конкретна идеология", каза говорител на Националната прокуратура на пресконференция.

Двадесет и четири годишният въоръжен мъж, който уби шестима души и рани други 15 на площад в полския град, почина в болница, съобщиха по-рано от полицията.

В събота нападателят, облечен във военни дрехи и носещ бронежилетка, излезе на главния площад в Стария град на Краков и откри огън. Площадът е популярна туристическа дестинация във втория по големина град в Полша. Сред загиналите и ранените има и чуждестранни граждани, пише БТА.

Нападателят почина в 4:30 ч. тази сутрин, съобщиха властите. След нападението той беше в критично състояние и претърпя няколко операции.

Властите откриха и телата на сестра му, майка му и баща му в семейния дом - на около 150 километра североизточно от Краков. Според властите нападателят е убил семейството си, вероятно докато са спели, преди да се отправи към Краков.

В събота министърът на вътрешните работи заяви, че нападателят е споделял "много радикални" и "ултранационалистически" възгледи.

Властите все още проучват събраните доказателства.

"На първо място, разследваме дали той е бил вдъхновен от някого или е получил помощ от други лица. Осигурили сме достъп до електронните му устройства и ще се опитаме да ги отключим, за да проверим съдържанието им", заявиха пред Асошиейтед прес от Националната прокуратура.

В семейния дом са открити седем оръжия, с което намерените оръжия стават общо 11, посочват прокурорите. Още четири, включително две полуавтоматични пушки, са открити у нападателя и в автомобила му в Краков. По време на нападението са произведени десетки, ако не и стотици изстрели, допълват те.

Нападателят и баща му са притежавали разрешителни за оръжие. Нападателят е тренирал в местен клуб по стрелба, откъдето в изявление посочват, че той "никога не е преминавал обучение в клуба по динамична, тактическа или бойна стрелба".