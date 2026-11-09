Пианист, паднал от круизен кораб, е спасен след 9 часа в океана

Пианист, паднал от круизен кораб, е спасен от двамата рибари, след като прекарва повече от девет часа във водите на Тихия океан на около 32 километра от брега в близост до калифорнийския град Сан Клементе, съобщават световните медии.

Мъжът е казал, че е пианистът на Ovation of the Seas - 14-палубен круизен кораб с водоизместимост 169 000 тона, собственост на компанията Royal Caribbean. По данни на бреговата охрана на САЩ той е откаран в болница. В момента е в ход разследване как е попаднал зад борда.

Според властите спасеният успява да се задържи на повърхността на водата в продължение на около девет часа преди Шон Нортън и Грант Гарет, които се връщат от риболов край остров Каталина, да го забележат.

„Казах си: „Да, това е човек. Спрете лодката, приберете всички въжета!“, разказа Гарет пред Си Би Ес (CBS).

По думите на Нортън мъжът едва успявал да говори, за да опише преживяното. „Единственото, което ми каза, беше: „Благодаря ви. Мислех, че ще умра“, допълва рибарят.

След спасителната операция рибарите подават сигнал за спешна помощ, на който се отзовават спасители от Нюпорт Бийч.

Нортън смята, че необичайно високите температури на океана вероятно са изиграли ключова роля за оцеляването на мъжа, въпреки дългото време, прекарано във водата. „Имаме тази екстремна година на супер „Ел Ниньо“. Човекът е изкарал вероятно 10 часа във водата, но тя е била с температура около 24 градуса по Целзий“ обяснява той. „При други обстоятелства, в някоя друга година, той нямаше как да оцелее“, отбелязва Нортън.

Обстоятелствата, довели до падането на члена на екипажа от круизния кораб, все още се разследват. От Royal Caribbean Group потвърждават информацията за инцидента, като добавят, че оказват съдействие на служителя си след преживяното изпитание.

„Оказваме подкрепа и съдействие на нашия служител в този труден момент. От уважение към личния живот на колегата ни не можем да предоставим повече подробности“, казва говорител на компанията в изявление за Си Би Ес, цитирано от БТА.