Тръмп за междинните избори в САЩ: Ако бях в бюлетината, резултатът щеше да е друг

Американският президент призна и че планира кадрови промени след изборното поражение

Ако бях в бюлетината, резултатът щеше да е друг. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за предаването „60 минути" на американската телевизия CBS. Той направи най-подробния си досега коментар за историческата загуба на Републиканската партия на междинните избори в САЩ и дори отправи сигнал към демократите за възможно сътрудничество по спорната тема за имиграцията.

„Мисля, че може би беше твърде сурова", каза Тръмп, след като журналистът Рос Даутат го попита дали политиката му за депортациите не е отишла прекалено далеч.

Американският президент направи най-подробния си досега анализ на изборните резултати, след като републиканците загубиха контрола както над Камарата на представителите, така и над Сената. Партията изгуби над 40 места в Камарата и най-малко 7 в Сената, като някои надпревари все още не бяха окончателно решени. Демократите постигнаха победи и в щати, смятани за традиционни републикански крепости.

Тръмп обаче не пое лична отговорност за поражението. Той обясни, че самият той не е бил кандидат на изборите и че републиканските кандидати не са успели да пренесат популярността му върху собствените си кампании.

„Ако бях в бюлетината, ситуацията щеше да е много различна. Видяхте колко популярност и любов имаше. Имахме огромни митинги. Но трябваше да прехвърлите тези избиратели към кандидати, които те не харесваха", заяви президентът.

По думите му част от избирателите изобщо не са отишли до урните, а други не са подкрепили конкретните кандидати на републиканците.

„Мисля, че в някои случаи те не харесваха кандидатите. И това си е тяхно право", каза Тръмп.

Сред основните причини за загубата той посочи войната с Иран, поскъпването на горивата и лошата комуникация на администрацията с американците. Президентът се съгласи с оценката на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който по-рано заяви, че войната е една от основните причини за изборния провал на републиканците.

„Не съм несъгласен с това", каза Тръмп. Той обаче защити решението си за военните действия срещу Иран и заяви, че би го взел отново.

„Моят отговор е категорично да", каза президентът, попитан дали би предприел същите действия, ако можеше да върне времето назад. Според него исторически решението ще бъде оценено положително, дори да не носи политически ползи в краткосрочен план.

„Ако Иран имаше ядрено оръжие по време на моя мандат, щях да бъда критикуван много по-силно за случилото се", аргументира се той.

Тръмп защити и икономическите резултати на управлението си, въпреки че разходите за живот и инфлацията остават сред основните притеснения на американските избиратели. Той определи икономическите показатели като „феноменални" и заяви, че проблемът е бил в начина, по който администрацията е представила постиженията си.

„Може би посланията бяха лоши, включително и от моя страна. Но аз говорех за това непрекъснато. Колко още мога да говоря?", попита Тръмп.

Според него правителството не е успяло да предаде посланието си до хората.

„Не успяхме да предадем информацията", заяви президентът.

Най-същественото признание в интервюто беше свързано с имиграционната политика. Тръмп призна, че мерките срещу нелегалната имиграция едновременно са помогнали и са навредили на републиканците.

Той заяви, че получава най-високи оценки за затварянето на границата и за отстраняването на хора, извършили тежки престъпления. Проблемът според него е, че властите са депортирали и хора, които са работили, плащали са данъци и са били част от американското общество, но са нарушили закона, влизайки нелегално в страната.

„Има голяма част от страната, която смята, че те трябва да бъдат изведени. Но има и голяма част от хората, които смятат, че трябва да им бъде позволено да останат, ако са добри хора, работят в озеленителна компания, в хотел или вършат някаква друга работа, а в някои случаи и плащат данъци", обясни Тръмп.

Той даде пример с имигранти, които работят като камериерки, чистачи и сервитьори в хотели и внезапно се оказват заплашени от депортация.

„Когато влезете в хотел и видите жена, която е работила там като камериерка, чистачка, сервитьорка или е вършила друга добра работа, и изведнъж я извеждат от страната, това е трудно. Наистина е трудно", каза президентът.

По думите му в САЩ има и хора, които настояват всички нелегални имигранти да бъдат депортирани, независимо от обстоятелствата. Тръмп обаче даде знак, че би подкрепил по-различен подход, при който хората, извършили тежки престъпления, да бъдат отстранявани, а на някои работещи имигранти да бъде позволено да останат.

На въпрос как би изглеждало евентуално споразумение с демократите той отговори: „Бихме могли да постигнем нещо. Мисля, че това е нещо напълно осъществимо".

Тръмп заяви, че би искал да работи с демократите именно по имиграцията – тема, която беше сред основните в кампанията му през 2024 г.

Все още обаче не е ясно дали признанието му ще доведе до реална промяна в политиката на администрацията. Само час след интервюто президентът обяви, че началникът на кабинета му Сузи Уайлс напуска поста си, а на нейно място застава Стивън Милър – един от основните архитекти на строгата имиграционна политика на Белия дом.

В разговора американският президент призна и че планира кадрови промени след изборното поражение. На въпрос дали възнамерява да уволни хора от екипа си след тежкия резултат той отговори утвърдително.

„Да. Обичам кабинета си. Мисля, че са добри. Но вероятно ще направя няколко промени", заяви Тръмп.

Друга тема в интервюто беше евентуалната надпревара за президентския пост през 2028 г. Тръмп не се ангажира с подкрепа за конкретен наследник и намекна, че може изобщо да не се намесва в битката между републиканците.

„Имаме страхотен избор. Има толкова много хора, с които имам прекрасни отношения", каза той.

Попитан дали би подкрепил Джей Ди Ванс, ако вицепрезидентът се кандидатира, Тръмп отговори уклончиво. Той похвали държавния секретар Марко Рубио, но добави, че има и други добри кандидати.

„Марко е страхотен. Но има и много други, чиито имена предпочитам да не споменавам. Има сенатори, които са отлични. Познавам ги всички и ги харесвам", каза президентът.

„Може би ще се намеся, а може би не. Не знам. Може би е по-добре да не се намесвам", добави той.