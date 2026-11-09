ЕС дава 50 млн. евро за Центъра за морска сигурност на Черно море

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50 милиона евро за Центъра за морска сигурност на Черно море ще отпусне Европейският съюз.

Това стана ясно при посещението на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в Букурещ.

Тя увери, че в споразумението за изграждането му между Румъния и България със съдействието на ЕС ще залегнат крайни срокове и процесът ще бъде ускорен.

Урсула фон дер Лайен поздрави Румъния, България и Турция за начина, по който си сътрудничат по отношение на сигурността в Черно море.

Очаква се центърът да функционира под формата на съвместен хъб, базиран в пристанищата във Варна и Констанца. Основните му цели са изграждане на интегрирана система за реално време за наблюдение на морския трафик и подобряване на морската ситуационна осведоменост.

На 10 ноември председателката на ЕК ще пристигне и във Варна, където ще се срещне с премиера Румен Радев. Двамата ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград", а след нея ще дадат брифинг за представителите на медиите.

След поредицата атаки срещу търговски кораби в Черно море Урсула фон дер Лайен ще посети Турция, Румъния и България.

В навечерието на посещението си тя е разговаряла по телефона с украинския президент Володимир Зеленски. Разговорът е бил ползотворен, отбелязва тя в официално изявление, разпространено от ЕК.