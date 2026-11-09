ЕС дава 50 млн. евро за Центъра за морска сигурност на Черно море

50 милиона евро за Центъра за морска сигурност на Черно море ще отпусне Европейският съюз.
Това стана ясно при посещението на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в Букурещ.
Тя увери, че в споразумението за изграждането му между Румъния и България със съдействието на ЕС ще залегнат крайни срокове и процесът ще бъде ускорен.
Урсула фон дер Лайен поздрави Румъния, България и Турция за начина, по който си сътрудничат по отношение на сигурността в Черно море.
Очаква се центърът да функционира под формата на съвместен хъб, базиран в пристанищата във Варна и Констанца. Основните му цели са изграждане на интегрирана система за реално време за наблюдение на морския трафик и подобряване на морската ситуационна осведоменост.
На 10 ноември председателката на ЕК ще пристигне и във Варна, където ще се срещне с премиера Румен Радев. Двамата ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград", а след нея ще дадат брифинг за представителите на медиите.
След поредицата атаки срещу търговски кораби в Черно море Урсула фон дер Лайен ще посети Турция, Румъния и България.
В навечерието на посещението си тя е разговаряла по телефона с украинския президент Володимир Зеленски. Разговорът е бил ползотворен, отбелязва тя в официално изявление, разпространено от ЕК.