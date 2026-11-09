Адвокатът на Ива Михайлова в Северна Македония: Не може да се говори за бягство

"Не може да се говори за бягство от страна на Ива Михайлова, тъй като тя не е имала никакви основания да се укрива".

Това заяви адвокатът ѝ в Северна Македония Насер Рауфи след заседанието по делото срещу нея в Основния съд в Кочани. Ива е обвинена за участие в катастрофа със загинал.

Рауфи добави, че делото все още не е достигнало дори половината от своя ход, няма издадени нито заповеди за издирване, нито други подобни мерки, които да дават основание да се говори за бягство.

„Обяснихме и пред Апелативния съд в Щип, че единствената причина за нейното заминаване, а не бягство - това е неправилната терминология, използвана от прокуратурата, е, че тя действително е била принудена да замине, за да се лекува, тъй като здравословното ѝ състояние и съществуващото ѝ увреждане са били застрашени. Това не означава, че тя не желае да присъства (на заседанията по делото). Това беше потвърдено и днес с писменото уведомление, което адвокатът ѝ от София (Николай Димитров) представи на два пъти, заедно с аргументи, приложени документи и съответните медицински становища, от които действително става ясно, че здравословното ѝ състояние е сериозно застрашено", каза Рауфи пред българските медии, отразяващи делото срещу Ива Михайлова в Кочани, след края на днешното заседание.

Михайлова на два пъти по време на днешното заседание изпрати молби. Първо тя поиска да участва чрез видео връзка в заседанията, което съдът отхвърли. После тя поиска същото, отправяйки жалба срещу решението на съда.

„Ще обжалваме и това решение. Освен това, когато настъпи моментът на изслушване на обвиняемата, отново ще поискаме да бъде организирано нейно участие чрез видеоконферентна връзка, ако по здравословни причини тя няма възможност да се яви лично", каза Рауфи.

Изразявайки несъгласието си Ива Михайлова да участва онлайн в заседанията на съда, прокурорът по делото се позова на член от Наказателния кодекс на Република Северна Македония, според който това се разрешава на вещи лица, когато са извън страната, или на хора в ареста, неколкократно повтаряйки, че Ива Михайлова е избягала от страната, нарушавайки мярката, наложена от съда, който иззе паспортите ѝ.

От 12 октомври Ива Михайлова е в България.