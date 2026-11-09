Бивша журналистка, вербувана от Китай, в любовна афера с шефа на компания за $ 5 трилиона (Обзор)

Основателят на Nvidia Дженсън Хуанг се замеси в мегаскандал, в САЩ разследват дали близката на сърцето му Алис е предавала тайни на Пекин

Красива любовница, заподозряна, че шпионира за Китай, тайно разследване на американските служби и нищо неподозиращ мултимилиардер. Това са основните действащи лица в драмата около шефа на Nvidia Дженсън Хуанг, който в неделя призна, че е изневерявал на съпругата си Лори. Сега любовната му афера заплашва да прерасне в скандал, засягащ националната сигурност на САЩ.

Основаната през 1993 г. Nvidia е сред най-могъщите технологични компании в света и играе ключова роля в надпреварата за развитие на изкуствения интелект. Стойността ѝ се оценява на близо 5 трилиона долара. Американският гигант произвежда чипове, които се използват за обучението и работата на най-усъвършенстваните AI модели.

Те са толкова важни, че Вашингтон ограничава износа им за Китай от опасения, че

Пекин може да ги използва за военни цели

Именно затова съмненията, че човек от най-близкото обкръжение на шефа на компанията може да работи за Пекин, предизвикаха сериозно безпокойство във Вашингтон.

В центъра на скандала се оказа китайската бизнесдама Алис Хуанг (няма роднинска връзка с шефа на Nvidia), известна още с името Хуанг Ли, която според американското разузнаване е била вербувана от Министерството на държавната сигурност на Китай. Задачата ѝ била да се сближи с Дженсън Хуанг, за да събира поверителна информация за дейността на Nvidia и евентуално да повлияе върху решенията на компанията за продажбата на най-модерните ѝ чипове на Пекин.

Разкритията са направени от “Ню Йорк Таймс”, който се позовава на източници, запознати със строго секретен доклад, разпространен сред високопоставени представители в кабинета на Доналд Тръмп през пролетта на 2025 г. Документът съдържал данни за предполагаемата шпионска дейност на китайката и отношенията ѝ с един от най-влиятелните хора в техносредите.

Преди да попадне в полезрението на американските служби, Алис Хуанг успяла да изгради впечатляваща кариера. Първоначално работела като тв журналистка в Китай, включително за държавната телевизия CCTV, а впоследствие се насочила към банковия сектор. Заемала позиции във финансовите институции HSBC и CITIC Securities, преди да навлезе в бизнеса за развитие на дата центрове.

Тя е била начело на намиращата се в Сингапур компания Megaspeed, която станала един от най-големите клиенти на Nvidia в Югоизточна Азия. Само за последните 2 г. дружеството е купило чипове на американския гигант на стойност над 4,8 млрд. долара.

Именно покрай бизнес отношенията между двете компании се предполага, че Алис се е сближила с Хуанг. Не е ясно кога точно двамата са се запознали, нито колко дълго е продължила любовната им афера. Първите публични свидетелства за близостта им са от юни 2024 г., когато били заснети заедно в бар в тайванската столица Тайпе. Там те пиели уиски в компанията на ръководители от различни технодружества.

Година по-късно двамата отново попаднали пред обективите - този път били забелязани пред ресторант в Тайпе, където Алис стояла непосредствено зад мултимилиардера, докато той разговарял с журналисти. На кадри от същото посещение се виждало как тя го целува по бузата.

По това време обаче китайката вече била обект на тайно наблюдение от САЩ. Повод за вниманието на Вашингтон станали съмненията, че ръководената от нея Megaspeed може да помага на Китай да заобикаля ограниченията върху износа на американски чипове. Според властите компанията изграждала центрове за данни в Югоизточна Азия, чиято изчислителна мощност впоследствие се предоставяла на китайски техногиганти. Чрез тази схема Пекин успявал да заобиколи американските ограничения и получавал чиповете на Nvidia, на която ѝ е забранено от Вашингтон да търгува директно с Китай. Допълнителни подозрения породили финансовите връзки на мрежата от дружества около Megaspeed с китайския военнопромишлен сектор.

Повече от година американските служби следили електронните комуникации на Алис. Именно при това наблюдение установили, че тя поддържа близки отношения с Дженсън Хуанг и според разузнавателната им оценка предава информация на Пекин.

Разкритията поставили под въпрос не само личните отношения на бизнесмена, но и възможността

китайските служби да са се опитвали да повлияят върху решенията му

През последните години той многократно настояваше Вашингтон да облекчи ограниченията за износ на американски чипове за Китай. Според него подобна политика би позволила на местните компании да се конкурират с китайския гигант Huawei и би ограничила стремежа на Пекин да разработва собствени технологии.

През 2025 г. Хуанг успя да убеди Доналд Тръмп да разреши продажбата на определени модели чипове на китайския пазар. По-късно двамата договориха и възможността за доставки на по-мощни процесори срещу получаването на 25% от приходите от продажбите от американската държава.

Междувременно разрастващият се скандал принуди борда на директорите на Nvidia да обяви, че започва независимо разследване на отношенията между 63-годишния мултимилиардер и заподозряната в шпионаж китайка.

Самият Хуанг призна за извънбрачната си връзка в обръщение, като отправи публично извинение към съпругата си Лори.

Дженсън Хуанг, основател и главен изпълнителен директор на NVIDIA

“Изневерих на жена си. С действията си нараних нея и децата ни. Няма никакво оправдание за това, което направих. Дълбоко съжалявам”, каза той.

Особено болезнен за семейството му е фактът, че Лори е до съпруга си още от младежките му години. Двамата се запознали като студенти по инженерство в Орегонския държавен университет. По онова време тя била една от едва 3 жени в лаборатория с 250 студенти. За да спечели вниманието ѝ, Дженсън започнал да ѝ помага с академичните задачи и дори обещал, че един ден ще стане директор на собствена компания. Той изпълнил обещанието си през 1993 г., когато основал Nvidia малко след тридесетия си рожден ден. Двамата сключили брак през 1985 г., а впоследствие Лори се превърнала в един от най-големите му поддръжници. Самият Хуанг неведнъж е признавал, че успехите му в бизнеса до голяма степен се дължат на подкрепата на съпругата му.

Въпреки разкритията управителният съвет на Nvidia заяви, че към момента няма основания да смята, че фирмени тайни или националната сигурност на САЩ са били компрометирани.

Отзвукът от скандала достигна и до Белия дом, където Доналд Тръмп побърза да защити един от най-влиятелните си съюзници в технологичния сектор.

“Не съм чул да е направил нещо нередно. Имал е отношения с някого, но това се случва и на други хора”, коментира президентът. Той определи Хуанг като почтен човек и заяви, че не вижда причина той да се оттегля от ръководството на Nvidia.

Пекин категорично отхвърли обвиненията в шпионаж.

