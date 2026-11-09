Признаха пътниците на Flydubai за жертви на тероризъм след опита на пилота да разбие самолета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На борда на самолета е имало общо 174 души

Шест седмици след опита на омански пилот да разбие самолет на Flydubai на летище „Бен Гурион" в Израел, Министерството на отбраната официално призна инцидента за терористичен акт. Пътниците и капитанът на самолета помогнаха да бъдат спасени всички 174 души на борда, съобщава израелския информационен портал ynetnews

Израелското министерство на отбраната обяви в понеделник, че пътниците са признати за пострадали при враждебни действия.

„След получаване на официално потвърждение от компетентните разследващи органи в Държавата Израел упълномощеният орган към Министерството на отбраната призна опита за нападение срещу полета на Flydubai за терористичен акт", се казва в официално съобщение на ведомството.

Решението вече е изпратено до Националния осигурителен институт, който поддържа връзка със засегнатите пътници за последващите процедури.

Почти две седмици след опита за нападение Flydubai за първи път се свързала с пътниците, които са били на борда на злополучния полет. Самолетът бил отвлечен от оманския пилот Хамам ал-Хамами, който според разследващите възнамерявал умишлено да го разбие.

Няколко от пътниците, заедно с втория пилот Смит Мачхар, успели да предотвратят трагедията благодарение на бързата си реакция и смелостта си.

В изпратеното до пътниците съобщение Flydubai омаловажила опита за отвличане и умишлено разбиване на самолета от свой служител. В имейла не било споменато и дали компанията възнамерява да изплати обезщетения за преживяното от пътниците.

На борда на самолета е имало общо 174 души. В дните след инцидента станало ясно, че по време на разпит в Обединените арабски емирства ал-Хамами признал, че е възнамерявал да разбие самолета на летище „Бен Гурион".

Разследващите установили също, че преди това той е летял до Израел два пъти и се е радикализирал по време на престоя си в Австралия, където посещавал джамия в Мелбърн. Според събраните данни решил да се посвети на авиацията, след като бил вдъхновен от атентатите от 11 септември 2001 г. срещу Световния търговски център в Ню Йорк.

По-рано британският вестник „Телеграф" съобщи, че ал-Хамами е учил в L3 Airline Academy – една от най-големите авиационни академии във Великобритания, където получил професионалната си подготовка.

Израелският президент Ицхак Херцог награди с медали за храброст израелците, които се изправили срещу пилота и осуетили плана му да разбие самолета.

Отличията били връчени на церемония в президентската резиденция на Тали Манес, Цвика Манес, Янив Хаюн, Асаф Раджуaн, Ор Пардилов и д-р Шота Мусаиев. Последният оказал и животоспасяваща медицинска помощ на капитана, след като той бил намушкан от нападателя.