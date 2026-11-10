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Хаос в Европа заради фалшиви сигнали за бомби (Графика)

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Самолет Снимка: pixabay
Самолет Снимка: pixabay

Вълна от бомбени заплахи предизвика сериозни смущения във въздушния транспорт в Европа - десетки полети бяха засегнати от фалшиви сигнали за взривни устройства, които наложиха извънредни кацания, пренасочване на самолети, проверки за сигурност и дори ескорт от военни изтребители.

Последната серия бе на 6 ноември, а преди това през седмицата имаше подобни случаи. Сигнали бяха подадени за четири самолета над Франция, както и за полети, свързващи Прага, Букурещ, Рим и Лисабон.

Сред засегнатите маршрути имаше и полети до България. Унгарски изтребители ескортираха пътнически самолет от Брюксел за София. Въпреки напрежението всички засегнати самолети са се приземили безопасно, а при извършените проверки до 6 ноември не са открити взривни устройства.

Самолет Снимка: pixabay

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