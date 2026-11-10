БГ инфлуенсърът с два пъти по-малко reach от бразилския

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

21% от потребителите на социални мрежи в България следят инфлуенсъри, показват данни от новия доклад на международната компания за пазарни изследвания GWI - Global Web Index. Така страната ни се нарежда на 34-о място от 53, които са включени в обхвата на изследването, както и на 9-о място от 23 европейски държави.

Данните се отнасят за делът на активните потребители на социални мрежи от 16 г. нагоре, които следят инфлуенсъри или други експерти.

В Европа най-висок интерес към инфлуенсърите отчитат в Норвегия

- (27,9%), Португалия (27,6%) и Ирландия (26,3%). В Сърбия инфлуенсъри следят 22,9% от потребителите, в Гърция – 21,7%, а в Румъния – 20,7%. Едва 8% от ползващите социални мрежи в Русия следят инфлуенсъри.

При първенеца - Гана, числото набъбва до 47%. Следват Филипините с 42,9% и Бразилия с 40,4% - това са единствените три изследвани пазара с дял над 40%.

САЩ са на 31-во място с едва 21,4%, а Канада е непосредствено след тях с 21,3%.

Най-високият среден дял на потребителите, които следят инфлуенсъри, са в петте държави в Африка. Европа остава на последно място сред разглежданите региони със средно 20%. (24часа)