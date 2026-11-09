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Атакуваха ключовия петролопровод „Изток-Запад" на Саудитска Арабия

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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петролопроводът „Изток-Запад" снимка: Уикипедия
петролопроводът „Изток-Запад" снимка: Уикипедия

Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия съобщи в понеделник, че петролопроводът „Изток-Запад" на кралството е бил атакуван в района на Медина, но работата му не е била засегната.

От ведомството не предоставиха веднага допълнителни подробности за инцидента и не посочиха кой стои зад атаката, съобщава turkiyetoday.

Петролопроводът „Изток–Запад", известен още като „Петрола̀йн" (Petroline), е една от най-важните стратегически енергийни инфраструктури на Саудитска Арабия. Изграден е през 1981 г., а дължината му е около 1200 километра. Той свързва петролните находища и съоръженията за преработка в източната част на страната, в района на Абкайк, с пристанището Янбу на брега на Червено море. Системата се управлява от държавната петролна компания „Сауди Арамко".

Стратегическото значение на съоръжението е свързано с възможността Саудитска Арабия да изнася петрол, без танкерите да преминават през Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия с енергийни ресурси. Протокът свързва Персийския залив с Оманския залив и Индийския океан, а през него преминава значителна част от световните доставки на суров петрол. При военен конфликт или блокиране на плаването през него износът на петрол от държавите в Персийския залив може да бъде сериозно затруднен.

Саудитският петролопровод осигурява алтернативен сухопътен маршрут до Червено море и така намалява зависимостта на кралството от Ормузкия проток. Капацитетът му достига до 7 милиона барела дневно, макар че това е максималният технически капацитет, а не непременно реалното количество, което се транспортира или изнася всеки ден. Част от петрола се използва и за снабдяване на рафинериите в западната част на страната.

петролопроводът „Изток-Запад" снимка: Уикипедия

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