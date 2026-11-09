Фон дер Лайен: Край на огъня в Украйна, и чак след това дискусия за сигурността

Прекратяването на огъня в Украйна е от съществено значение, преди да има каквато и да е сериозна дискусия за европейската сигурност.

Това заяви в Букурещ шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Франс прес.

"Всяка сериозна дискусия относно архитектурата на сигурността в Европа може да се състои едва след постигането на примирие в Украйна и трябва да премине в подходящ формат. По-точно с участието на съюзниците от НАТО и държавите членки на ЕС", обясни тя.

В следващите 2 дни предстоят преговори между Русия и Украйна, със съдействието на САЩ. Те ще се проведат в Абу Даби, а целт им е да стартират отново дипломатическите усилия за спиране на войната в Украйна, която стартира преди почти 5 години.

От администрацията на американския президент Доналд Тръмп изразиха желание да използват тази възможност за по-широка дискусия относно бъдещата архитектура на европейската сигурност - термин, често използван от Кремъл, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Последното предложение на САЩ подчертава нарастващата тревога около новото сближаване на Тръмп с Русия, тъй като той засилва натиска върху Украйна. Междувременно администрацията му се опитва да възобнови отдавна зациклилите преговори за прекратяване на пълномащабната война на Москва срещу Киев.

В разговор с 12 дипломати от НАТО и ЕС, поискали анонимност, трима представители заявиха, че съюзниците от НАТО не са били предварително информирани за американските планове и мнозина от тях остават скептични към тази идея, съобщава "Политико".

Споразумението ще има 5 цели: постоянни консултации по въпросите на сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма прозрачност във военната сфера, взаимни мерки за намаляване на рисковете от ескалация и устойчива рамка за дългосрочна европейска сигурност и стабилност.

Европейците ще бъдат представени в Обединените арабски емирства, макар и да не участват пряко в преговорите или поне не и в началните им етапи.